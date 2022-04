Do päťdesiatky to má "za pár", čiže z tohto pohľadu už má na to vek. Zároveň má doma Andrej Bičan krásnu a mladú priateľku Mišku, ktorá len nedávno preskočila štvrťstoročnicu. A tak úvahy o tom, že by mal byť niečím svokrom, sú poriadne rozpačité.

Pravdou však je, že moderátor relácie 5 proti 5 je skutočne na ceste k tomuto statusu. Andrejova staršia dcéra Anka, ktorej je približne šestnásť rokov, začala randiť. "Áno, má priateľa," potvrdil Šarmu dávnejšie Bičan s tým, že všetko je tak, ako má byť.

Ako správny otec má oči na stopkách a vzťah svojho potomka má pod kontrolou. Kým z neho mladá slečna jedného dňa urobí svokra ešte potrvá.

