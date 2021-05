Miss World Taťána Gregor Brzobohatá (33) prijala 21 dňovú vegánsku výzvu. Ako to zvládla?

Taťána Gregor Brzobohatá je dnes ešte krajšia, ako keď vyhrala Miss World. Je to aj vďaka životnému štýlu.

Nevesta Hany Gregorovej má stále miery, ako keď si v roku 2006 nasadila na hlavu korunku pre českú miss a vzápätí aj pre najkrajšiu ženu sveta. Milovníčka kávy nepribrala ani po tom, čo začala experimentovať s vlastnou výrobou čokolády. Aj pleť má stále ako z alabastru, napriek tomu, že práve tieto dve pochutiny sú vraj často zdrojom kožných problémov.

Ani Taťána však nemá štíhle a zdravé telo celkom zadarmo a chráni si ho a udržuje. Okrem toho, že športuje, prijala výzvu na 21-dňovú očistnú vegánsku kúru.

Zelená energia

Svoje pocity opísala takto: „Nikdy by som neverila, že to dám. Prvé dni boli šok, únava a bolesť hlavy. Ale potom, naopak, mega príval energie, lepší spánok, myšlienky. Športovala som tak, ako som zvyknutá. Jediná vec, ktorá mi vážne chýbala, bola káva.“

Taťána vie, o čom hovorí, patrí medzi kávičkárov, dokonca má vlastnú kávu a voňavá šálka bývala jej pravidelný ranný rituál. Napriek tomu sa jej nateraz celkom vzdala a vymenila ju za zelenú náhradu. „Zaradím do svojho jedálnička aj po detoxe popíjanie chlorely a jačmeňa, pretože sú to super raňajky. Odporúčam všetkým, ktorí si chcú odľahčiť telo aj myseľ, a naštartovať zdravie na ďalšiu časť roka!“ radí aj ostatným.

Namiesto kávy teda fičí na zelenom jačmeni a chlorele. Je to zelená sladkovodná jednobunková riasa s vysokým obsahom chlorofylu, bielkovín, minerálnych látok a ďalších živín.

Netrpí

Bývalá miss sa na Instagrame podelila aj o obrázky vegánskych jedál, ktoré si pripravuje. Vyzerajú lákavo, takže sa určite netrápi. A pohár z čerstvého manga jej bez problémov iste nahradí milovanú čokoládu. Poradila stránky, kde sa môžete inšpirovať receptami, ak sa na 21-dňovú vegánsku kúru dáte tiež. Nájdete tam dokonca aj hamburger.

Vegánsky hamburger

Potrebujete:

3 šálky ryže na suši

vegánsky burger – dostať ho v obchode so zdravou výživou

2 lyžice ryžového octu

trochu sladkého saké

trochu soli

morské riasy

plátky avokáda, nakrájanú červenú kapustu, kelový list

vegánsku horčicu alebo horčicový prášok s javorovým sirupom



Uvaríme ryžu s octom a saké. Necháme ju vychladnúť. V miskách s plochým dnom z nej vytvarujeme žemle, poriadne ich utlačíme vareškou. Na panvici s nepriľnavým dnom a minimom oleja každú z oboch strán opečieme dozlata. Odložíme stranou a na panvici opečieme vegánsky burger. Na ryžovú žemľu položíme kelový list, nakrájanú kapustu, burger, avokádo a tenkú vrstvu vymiešaného horčičného prášku či horčice. Navrch dáme druhú žemľu a posypeme vločkami riasy.