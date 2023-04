V šoubiznise a medzi divákmi sa mu ušla prezývka slovenský Ryan Gosling. No kým Kanaďan, ktorý patrí k najmladším hercom nominovaných na prestížneho Oscara, ide z filmu do filmu, jeho slovenský klon Marek Fašiang sa v ostatnom čase stáva len figúrkou na televíznej šachovnici.

Aby fešný rodák z Bratislavy nezdupkal ku konkurencii, markizáci ho vždy rýchlo posunú smerom, kde by ho čakal len málokto. Tento scenár sa zopakoval aj pred pár dňami!

Naskočil do vlaku



Marek Fašiang patrí do plejády hercov, ktorí ani nemusia svetoborne hrať, stačí, že sú pred kamerou. Alebo inak – je to fešne vyzerajúci magnet na nežnejšie polovičky ľudstva, ktoré sa rady zadívajú do jeho peknej tváre. Keď sa usmeje a prehovorí, diváčky šalejú. Nie div, že vo svojom kariérnom portfóliu má sladkých romantikov, dokonca aj veterinára, čo je snom mnohých pubertiačok – sympatiak so zvieraťom pod pazuchou.



