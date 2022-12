Herečka Zdena Studenková sa pre stratu motivácie pre údajné zasahovanie politikov do chodu divadla rozhodla podať výpoveď. V SND tak ako kmeňový zamestnanec končí a zatiaľ je otázne, ako to bude vyzerať s jej ďalším pôsobením na našej erbovej scéne.

Rovnaký scenár už v minulosti absolvoval aj jej kolega a známy herec Ján Koleník. Aj on vycúval z interného pomeru s SND, ale na divadelných doskách účinkuje dodnes. Aj keď menej... Čo hviezdu markizáckej Druhej šance viedlo k tomuto kroku?

„Ešte pred pandémiou som odišiel do externého pomeru. Snažil som sa nájsť rovnováhu, aby som popri práci mal čas aj pre seba a rodinu. Nakrúcam na Slovensku aj v Česku a je to logisticky náročné. Nechcem bezhlavo lietať z jedného zamestnania do druhého,“ vysvetlil Šarmu Koleník, ktorý teraz hrá len v niekoľkých predstaveniach v SND, ktoré ho stále inšpirujú.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.