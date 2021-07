Počas pobytu na Slovensku sa Zuzana Belohorcová (45) s manželom Vlastom Hájkom (46) vybrali do pohrebníctva. Majú strach z duchov?

Našťastie, za ich návštevou miesta, na ktoré nikto nechodí s radosťou, nie je žiadna smutná udalosť v rodine. „Boli sme pozdraviť nášho dlhoročného kamaráta, ktorého rodičia vlastnia pohrebnú službu,“ vysvetlila nám Zuzka.

Tomáš Stríž (35) pochádza z rodiny, ktorá sa venuje práci s nebožtíkmi a on je už štvrtá generácia v tomto „biznise“. Je známy ako šperkár, ktorý zvečňuje odtlačky prstov mŕtvych, no i živých do príveskov a tiež vyrába šperky z popola zosnulých.

Brigáda s rakvou

„Akurát keď prišla Zuzka s Vlastom, dorazila nám nová rakva, a keďže sa chalani chystali na výjazd, bolo treba vyložiť truhlu, aby mali prázdne auto. Zapriahol som teda Zuzku do roboty, však pomôžeš kamarátovi v núdzi, nie? Bola statočná, samozrejme, nemala s tým žiaden problém. Vlasto to zdokumentoval a smial sa, že Zuzka má na Slovensku brigádu,“ objasnil Tomáš s prezývkou Topa, ako odľahčovali situáciu v práci, ktorú berú so všetkou vážnosťou.