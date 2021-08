Keď sa v Karlových Varoch objavila majestátna Daniela Peštová v priliehavých zlatých šatách s rafinovane odhaleným dekoltom, vyzeralo to, že tohtoročný ročník filmového festivalu má svoju kráľovnú.

Daniela Peštová Zdroj: Instagram

Slovenský tromf

Koniec koncov, myslela si to asi aj ona, lebo zlatistý look prezentovala na Instagrame slovami – čas zažiariť. A naozaj blondína žiarila najjasnejšie vďaka jagavým šatám, diamantovým šperkom Bvlgary či zlatistej manikúre a kabelke. No len dovtedy, kým sa nezjavil obrovský belasý mrak a zatienil ju. Majestátna sukňa herečky Jitky Čvančarovej bola taká široká, že potrebovala pomocníkov, ktorí jej pomohli na červený koberec.

Autorom modelu berúceho dych bol slovenský módny návrhár Boris Hančeka, ktorý naň minul 25 metrov hodvábneho dupionu a v salóne na ňom strávili 32 hodín ručnej práce. Výsledok naozaj vyrážal dych a modrá farba úžasne vynikla na tmavej herečke s havraními vlasmi.

Jitka Čvančarová, Petr Čadek Zdroj: Profimedia

Kráľovná dekoltu

Svoje zohralo aj to, že tentoraz nebolo treba toľko látky, aby sa zahalilo herečkino korpulentné telo. Hoci je Jitka považovaná za jednu z najkrajších žien v Česku, je isté, že za posledné roky poriadne pribrala a po dvoch pôrodoch bola síce stále krásna, ale naozaj tučná. Vidno to bolo aj v šou Tvoja tvár znie povedome, kde v predminulom ročníku spievala – a úžasne, a v poslednom koučovala. Okrem skvelých výkonov sa diváci pozastavovali nad jej očividnou nadváhou, ktorú nezamaskoval žiadny kostým.

Teraz vo Varoch sa však ukázalo, že sa jej podarilo zhodiť a opäť má ženské tvary. Ale majestátne! Stále je to žena krv a mlieko, čo vidno, najmä keď sa postaví z profilu. Vtedy bolo jasné, že nad akoukoľvek krásavicou zvíťazí o prsia a ani zvodná Daniela pri nej nemá šance. Dokonca ani keď sa vyfotí v odhalenom župane a z krásnych pŕs, na ktorých sa jej hompáľal diamantový náhrdelník, ukáže najviac, ako sa len dá. Hoci mužskú fantáziu pošteklila, ale Jitkin dekolt neprekonala.

Jitka Čvančarová Zdroj: Profimedia

Daniela Peštová Zdroj: Instagram

Pozriet si, ako sa Jitka menila v priebehu rokov.

Jitka Čvančarová, Petr Čadek Zdroj: Profimedia

Ako nevesta

Jitka Čvančarová Zdroj: Profimedia

V roku 2019 už mala rozmery Haliny Pawlowskej.

Jitka Čvančarová Zdroj: Profimedia

Dnes má zase prijateľné tvary, vidno, že schudla.

Živá bábika a spol.

Samozrejme, styling nepodcenili ani ďalšie účastníčky festivalu. Veľkú pozornosť na seba sa podarilo strhnúť živej českej barbie Gabriele Jiráčkovej, hoci tu o elegancii nemožno veľmi hovoriť. Tej mala, naopak, na rozdávanie Jitka Schneiderová, Jana Švadová či modelka Martina Šmuková.

Barbie vo Varoch Zdroj: instagram

Česká barbie netají, že miluje byť stredobodom pozornosť a vo Varoch sa jej to opäť podarilo. Pre zmenu nie poprsím, ako je u nej zvykom, ale vlečkou á la labuť a najmä topánkami, ktoré si na túto príležitosť dala poslať až z Kalifornie. Inšpirovala sa u Lady Gaga, ktorá si v tomto modeli vyrazila k prezidentským voľbám.

Barbie vo Varoch Zdroj: instagram

Copíky si dala upliesť na Slovensku.

Alena Mihulová Zdroj: Profimedia

Labuť Barbie mala sestričku. Možno preto, že Alena Mihulová, ktorá v minulosti získala na festivale ocenenie pre najlepšiu herečku, tentoraz prezentovala film Atlas vtákov a tiež zvolila róbu s pierkami. Aj keď o vkuse sa dá polemizovať, isté je, že skvelá herečka, ktorá celý život pôsobila nenápadne, vystúpila z tieňa.

Jitka Schneiderová Zdroj: instagram

Herečka Jitka Schneiderová ako vždy patrila k najelegantnejším ženám. Za divu bola najmä v ľahučkých bielych šatách Chloé doplnených klenotmi Bvlgari.

Jitka Schneiderová Zdroj: instagram

Ukázala sa aj v pastelovej fialovej…

Jitka Schneiderová Zdroj: Profimedia

… a dramatickej červenej.

Jitka Schneiderová Zdroj: instagram



Festival ako módnu prehliadku, ale aj rande s Haberom, keďže sú konečne bez detí, využila Daniela. Previedla tiež to, ako jej to pristane v bielej či, naopak, v čiernej farbe.

Daniela Peštová Zdroj: instagram

Daniela Peštová Zdroj: Profimedia

Všetko mala premyslené do detailov.

Daniela Peštová Zdroj: Instagram

Daniela Peštová Zdroj: Instagram

Daniela Peštová Zdroj: Instagram

Elegantná bola aj Martina Šmuková, prvá česká víťazka modelingovej súťaže Elite Model Look v roku 1992. Dnes je modelka prezidentkou Nadačného fondu detskej onkológie Krtek, takže na Instagrame nehovorila o róbe, ktorú si obliekla na Moet Párty, ale na význam večierku. Cieľom azda najluxusnejšej sprievodnej karlovarskej akcie totiž nie je iba to, aby bublinky tiekli prúdom, ale peniaze, ktoré sa na ne minú, prispejú na pomoc mladým ľuďom, ktorým život skomplikovalo onkologické ochorenie.

Martina Šmuková Zdroj: Profimedia

Miss World Taťána Gregor Brzobohatá sa obliekla do obľúbenej bielej farby a novým modelom hodiniek pripomenula, že je to práve15 rokov, čo si na hlavu nasadila korunku pre najkrajšiu ženu sveta. Hoci sa budú predávať až od septembra, no kráska využila Vary na to, aby ich spropagovala.

Taťána Gregor Brzobohatá Zdroj: Profimedia

Krásna bola ako vždy aj Jana Švandová.

Jana Švandová Zdroj: Profimedia

Samozrejme, karlovarský festival je aj o zahraničných hviezdach, ktoré vždy spovedá Marek Eben. Tentoraz si zbierku stretnutí rozšíril o dvojnásobného držiteľa Oscara, britského herca Michaela Caina. Hoci má už 88 rokov, stále nakrúca. Vo Varoch predstavil svoj najnovší film Bestsellery, budúci rok sa však objaví v snímke českého režiséra – a bývalého kaskadéra – Petra Jákla, ktorý ho obsadil do historického filmu o českom kontroverznom jednookom hrdinovi Janovi Žižkovi.

Michael Ciane s Markom Ebenom Zdroj: instagram