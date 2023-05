Máte za sebou 15 rokov sólovej dráhy a dokonca 26 rokov na hudobnej scéne. Mávate ešte trému, keď vystupujete pred publikom?

Priznám sa, že trému mám stále. Niekedy väčšiu, niekedy menšiu. Ale sú situácie, keď sa cítim istejšia. Napríklad keď odohráme pár festivalových koncertov a nadobudnem pocit, že pódium mám už vžité. Každý koncert je iný, všade sú iní ľudia, iná situácia. No myslím si, keď má človek rešpekt voči svojmu povolaniu, cíti pokoru a chce podať čo najlepší výkon, tréma je namieste. Keby som ju nemala, tak by som mala pocit, že mi to je jedno. Na jednej strane som teda za trému rada, na druhej strane je niekedy extrémna a to už môže byť nepríjemné. Keďže vystupujeme na pódiu, aj to k nášmu povolaniu patrí.

Čo vám ju pomáhalo prekonať v začiatkoch?

No práve na začiatku som trému takmer nemala. Keď som spievala s IMT Smile, nemala som ju vôbec. Brala som to ako úlet. Pre mňa to nebolo zamestnanie a nemala som pocit zodpovednosti – dôležité bolo, že som nebola v škole a zažívala som niečo zaujímavé. Keď človek pocíti zodpovednosť a uvedomí si, že mu na tom záleží, vtedy sa tréma zintenzívni. Rovnako aj s pribúdajúcim vekom a tým, že začne skladať vlastnú hudbu a vidí, že sa ľuďom páči.

Máte po toľkých rokoch ešte o čom spievať?

Hm, to je dobrá otázka. Je zvláštne, ako sa niektorí z nás snažíme odlíšiť a hľadáme cestu, ako hovoriť o veciach, ktoré sú iné a možno pre nás samých zaujímavé. No v konečnom dôsledku sa stále hrabeme v tých istých témach.

Ja si myslím, že nesmrteľná je téma lásky a medziľudských vzťahov. Už len my umelci hľadáme spôsob, ako z nej neurobiť dlhohrajúce klišé a ako ju podať ľudom inak. Aplikovateľnú na dobu, ktorú žijeme, a aby sa s ňou dokázali stotožniť – lebo práve to je pre mňa extrémne dôležité.

