Umelec Peter Konečný (56) spomína na vzťah s prezidentkou i na to, ako si pre svoju ex prešiel peklom.

Zuzana Čaputová deň pred svojimi päťdesiatymi narodeninami vyhlásila, že vo funkcii zostane už len rok. Vraj nemá dostatok síl prezidentovať ďalšie volebné obdobie. Má na to osobné dôvody, najmä to, že jej odporcovia útočili nielen na ňu, ale aj jej rodinu.

Svoje o tom vie aj jej bývalý priateľ Peter Konečný. Pár tvorili v čase, keď bojovala o post hlavy štátu. Fotograf a hudobník stál po jej boku, a keď vyhrala, cez volebnú noc dostal tričko s nápisom prvý frajer Slovenskej republiky. Následne však vyplávalo na povrch, že dvojica išla od seba.

Čaputová to nekomentovala a Konečný dnes tvrdí, že dôvod ich rozchodu vlastne nepozná. Na vlastnej koži však pocítil odvrátenú stránku (ne)­popularity. Čo všetko prezradil Šarmu?

Ako vnímate, že sa pani prezidentka rozhodla nekandidovať? Povedala, že to robí z osobných dôvodov, keď zvážila svoje sily pokračovať vo funkcii ďalších šesť rokov. Vyhodnotila to tak, že by už neslúžila národu tak, ako si predstavuje.

Myslím si, že to je zlá správa pre Slovensko a určite dobrá správa pre mňa osobne. Bol som za tie roky, najmä v prvom období, konfrontovaný s vecami, ktoré ďaleko prekračujú hranicu príjemného.

Myslíte váš vzťah, keď ste ešte boli spolu?

Nie, mám na mysli niečo iné. Keď som čítal o útokoch na jej rodinu, že sú jedným z dôvodov, prečo zvažuje odchod, veľmi dobre som rozumel, čo tým myslí. Kedysi som bol vystavený podobným útokom, len s tým rozdielom, že to vtedy nebolo ani komu povedať, nieto ešte nejako riešiť. Bolo to veľmi nešťastné obdobie a útoky boli naozaj silné.

