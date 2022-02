Krátko pred medzinárodným Dňom bezpečnosti na internete sa do známych tvárí pustil záhadný vydierač.

Začalo sa to herečkou SND Dominikou Kavaschovou, ktorá pred pár dňami zavesila na Instagram video, v ktorom zdrvene hovorí o tom, že ju neznámy "týpek" alebo "týpkyňa" vydiera. Mal jej poslať jej intímne fotky a žiada nemalú sumu peňazí. „Takéto hnusné veci sa dejú,“ skonštatovala s tým, že nevie, čo robiť. Vzápätí sa na Facebooku hudobníka Braňa Kostku objavilo video s jeho partnerkou, herečkou Zdenou Studenkovou. Pobúrená oznámila, že aj ona dostala výhražné maily, aby zaplatila. Nie je však hlúpa, aby naletela, tvrdí a vyzýva, aby si všetci dali pozor.

Vypli sa

Ozvali sa aj speváčka Emma Drobná s partnerom Filipom Šebom. Aj im sa ktosi nabúral do súkromných účtov a vydiera ich cez intímne zábery. „Najhoršie je, že sme sa presvedčili, že je to už vonku...“ oznámil Filip Šebo. So slovami, že sa už na Instagrame necítia bezpečne, vypli svoje profily.

K vydieraným sa pridal aj herec Martin Klinčúch, ten sa zasa trápi pre svoje nahé video, ktoré má uniknúť, ak nezaplatí strašidelnú sumu. V tom momente, keď sa objavilo toto video, už toho bolo akosi priveľa a navyše, svojím hereckým výkonom netromfol kolegyne z SND. Keď sme Martina Klinčúcha kontaktovali s otázkou, či ide o edukačnú kampaň, povedal: „K tomuto sa vyjadrovať nebudem.“ Emma Drobná ani Dominika Kavaschová, ktorá pokračuje so životom na Instagrame, kde má viacero komerčných spoluprác, na naše otázky nereagovali.

Deň bezpečnosti

Expert na bezpečnosť v online priestore Karol Suchánek si myslí, že môže ísť o kampaň. Navyše, blíži sa medzinárodný Deň bezpečnosti na internete (8. 2.). A čo radikálny krok Drobnej a Šeba s vypnutým účtom? „Instagramový účet je pomerne jednoduché obnoviť niekoľkými klikmi do 30 dní tak, aby neprišiel človek ani o sledovateľov, ani o obsah,“ vysvetlil.

Dôvera

Pod videom Zdenky Studenkovej je množstvo podporných reakcií s palcom hore, ľuďom sa páči, ako to natrela vydieračovi. Je pravdepodobné, že sa v dohľadnej dobe ukáže pravda. Otázne je, či je toto osveta alebo nebezpečná hra s krehkou dôverou ľudí.

A či sa pravda o vydieraní dostane napokon ku všetkým, je tiež otázne. Spomeňme si na prípad Mateja Sajfu Cifru, ktorý svojho času zverejnil video, ako ide po diaľnici 140 km/h s telefónom v ruke a pokutuje ho polícia. Sajfa síce neskôr všetko vysvetľoval na tlačovke známeho operátora, že išlo o kampaň, ale mnoho ľudí už tento fakt nezaznamenalo. Ostal pre nich drzým cestným pirátom...