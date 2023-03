Určite by ste nemali premeškať príležitosť a vziať rodinu na vtipný animák o hrdinoch zo slávnej Plochozeme. Milovala ich aj kráľovná Alžbeta.

Sir Terry Pratchett patrí k najúspešnejším britským spisovateľom v novodobej histórii. Jeho knihy boli preložené do 37 jazykov a po celom svete sa z nich predalo viac ako 100 miliónov výtlačkov. Asi najznámejšie sú jeho romány zo série Úžasná Plochozem, do ktorej patrí aj detská kniha Úžasný Mauric a jeho vzdelané hlodavce. Terry Pratchett za ňu získal Carnegieho medailu, prestížne ocenenie za literatúru pre deti a mládež. Nečudo, že sa teraz dočkala sfilmovania a premieta sa aj na Slovensku. Určite sa na ňu vyberte do kina. Deti aj rodičia, ktorí prišli na premiéru boli nadšení.





Po Shrekovi Mauric



Geniálnej predlohy sa ujal scenárista Terry Rossio, ktorý bol nominovaný na Oscara za scenár ku kultovému animovanému filmu Shrek. Za animák získal aj cenu BAFTA, teda akúsi britskú obdobu Oscara. Rossio však napísal tiež scenár ku všetkým dielom Pirátov z Karibiku a podľa zahraničných recenzentov sa mu teraz podarilo preniesť na plátno aj Pratchettov rozprávačský talent a humor. Úžasný Mauric je dôstojnou adaptáciou vynikajúcej knižnej predlohy, ktorá však vychádza v ústrety najmä detskému divákovi. Napriek tomu si ju užijú aj dospelí a všetci fanúšikovia Terryho Pratchetta.