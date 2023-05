Česká spevácka diva Helena Vondráčková (75) s takmer šesťdesiatročnou medzinárodnou kariérou zvádza boj o svoj starobný dôchodok. Zdá sa jej príliš nízky. O penziu zažiadala ešte v roku 2011, no keď jej ju stanovili na 8-tisíc českých korún (340 eur), neverila vlastným očiam.

„Najprv som si myslela, že tam chýba nejaká číslica, ale nie. Keď sme sa odvolali, zvýšili mi ho na 11-tisíc korún (470 eur) a neskôr na 13-tisíc korún (555 eur),“ priznala pre redkaciu PLUS 7 DNÍ speváčka, ktorej pred rokom 1989 udelili titul zaslúžilá umelkyňa. Počas rokov oslnivej kariéry tiekli vďaka nej do štátnej socialistickej kasy milióny, takže dnes je z výšky svojho dôchodku rozhorčená. Zároveň sa na situácii zabáva. „Ide predovšetkým o princíp. Na radu právnika sme to postúpili na súd,“ vraví.

Vondráčková sa od roku 1988 pýši prezývkou Miliónová Helena, dostala ju podľa názvu slávnej televíznej relácie, kde jej udelili zlatú platňu za milión predaných nosičov. Napriek dôchodkovému veku vedie aktívny umelecký život, vďaka ktorému dodnes dokáže veľmi slušne zarobiť. Po takmer šesťdesiatich rokoch profesionálnej činnosti sa speváčka, herečka, tanečnica aj moderátorka dočkala dôchodku vo výške, ktorá má od miliónov poriadne ďaleko. „Zaskočilo ma to aj pobavilo. Za celé tie roky 13-tisíc korún?“ kladie si rečnícku otázku na margo 555 eur, ktoré od českého štátu každý mesiac dostáva.

„V čase, keď som bola za socializmu pod agentúrou Pragokoncert, mi pridelili honorár tretej, vtedy najvyššej skupiny deväťsto korún. V zahraničí som štátu zarábala množstvo valút, keďže sme zo zárobkov museli odovzdávať obrovské provízie. Dnes akoby to neexistovalo,“ krúti hlavou.

