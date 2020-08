Keď vlani vstupoval na slovenský trh monštruózny internetový predajca handier About You, tak krajinu zaplavila masívna reklama. Vyskakovala z každej konzervy a prihlásili sa k nej aj známe tváre.

Nechýbali Dominika Navara Cibulková. Andrea Verešová, Emma Drobná, či Matej Sajfa Cifra. Zdá sa, že nie všetci prominenti s týmto online šopom súhlasia a aj s odstupom času si nedávajú servítku pred ústa.

Vyčítajú mu podľa vlastných slov neekologickosť, bezbrehý konzum a plytvanie – kúpiš, trochu ponosíš, vyhodíš a ideš opäť do obchodu. Stačí málo a oheň je pri tejto citlivej téme na streche, čo predviedli i dve známe influencerky zo znepriatelených táborov.

Bezhlavý nákup

Rozbuškou a odpálením „módnej“ vojny bolo spustenie šialených zliav na spomínanom portáli. Desiatky značiek za facku, čo nutká ľudí klikať a bez rozmyslu vhadzovať kúsky do virtuálneho nákupného košíka.

Zvlášť, keď oblečenie sa dá vrátiť bez dodatočných nákladov vyplývajúcich pre kupujúceho. Skrátka niečo ti nesedí, pošleš naspäť. Nuž a táto politika je proti srsti herečke Kristíne Tormovej, ktorá zľavovú akciu zniesla pod čiernu zem.



„Ja si veľmi prajem, aby ľuďom ne… Ja si veľmi prajem, aby sa 100-tisíc páčikov, ktoré sa za deň vyzbierali pre obrovský eshop s fast fashion značkami od výmyslu sveta, ktoré sú často podozrivo lacné, pri ktorých po väčšine fakt nechcete vedieť, ako vznikali, aby sa tieto páčiky premenili na 100-tisíc múdrych ľudí, ktorí nebudú bezhlavo nakupovať to, čo nepotrebujú len preto, že je to lacné,“ napísala na sociálnej sieti pobúrená Tormová a spokojne zalomila rukami. Čo však dáš, to dostaneš…

