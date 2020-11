Z facky, ktorú operátorom v gastro priemysle vylepila prvá vlna koronakrízy, sa mnohí doteraz nespamätali.

A to na dvere medzičasom zaklopala silnejšia cunami. Majitelia reštaurácií a hotelov preto idú nadoraz z úspor, pôžičiek i do mínusu.

Niektorí z nich majú bočné kšefty, z ktorých hasia straty. Nuž a potom tu je Jozef Pročko, ktorý (ne)podniká rovnako ako oni, no zázemie má vcelku fajn.

5 167 eur

Pročkovi každý mesiac cinkne na účet poslanecká výplata. Jej základ tvorí 3 276 eur v hrubom, a keďže podľa obchodného registra má trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja, tak mu ešte ako “cezpoľnému” prislúchajú paušálne náhrady vo výške 2 294 eur.

Tie sa už nezdaňujú. Výpočet toho dobrého nekončí. Jožo si z Haliča pri Lučenci, kde prevádzkuje gastro prevádzku, môže do Národnej rady odskočiť vlakom zadarmo a vyspať sa bezplatne v kancelárii NR SR.



S prácou, ak by nestíhal, by mu zo zákona mohli pomôcť hneď traja asistenti. Pročko si vystačí s dvomi.

Ťažké obdobie

Poslanec, herec a vyštudovaný učiteľ sa teda môže oprieť o stabilný a veľmi slušný príjem od štátu. Na druhej strane sa mu do päty zaryl poriadne ostrý tŕň.



Pročko s rodinou má už sedemnásť rokov pod palcom penzión s reštauráciou Zbrojnica v Haliči. Nocľah v ňom nájde aj do 30 osôb, pričom dvojzložková izba stojí pre jedného okolo 20 eur.



Komu zaškvŕka v žalúdku, tomu hlad môže umlčať napríklad pizza podľa turínskeho receptu. Jednoducho zariadený komplex, ktorý Jožo dal starostlivo dokopy, má jeden zásadný problém - koronakrízu.



Tá vystrája aj u neho a poslanec priznáva, kam v skutočnosti tečú jeho peniaze zarobené v hlavnom meste.

“Môj plat od začiatku rozdeľujem na pomoc pre iných a na moje prežitie. Aj naša reštaurácia prežíva ťažké obdobie a sme na pokraji existencie,” povedal Pročko s nádejou, že to dobre dopadne. Ak by však ako podnikateľ skrachoval, tak spolu s ním by ku dnu išlo aj približne 10 - 19 zamestnancov.

Sklamanie

Podľa verejne dostupných zdrojov sa Jožovej eseročke so širokým portfóliom činností, do ktorej je zapojená aj jeho manželka, syn i dcéra, ostatné roky nedarí.



Zisk zľahka cez 16 000 eur dosiahli pred štyrmi rokmi, odvtedy sú v červených číslach. V roku 2018 to bolo až mínus 25 159 eur, vlani zabrali a polepšili si so stratou “len” 1 506 eur pri tržbách 361 135 eur. A ako to vidia tí najdôležitejší - Pročkovi zákazníci?



Známa schéma na hodnotenie spokojnosti Tripadvisor to vidí na tri a pol hviezdičky z piatich pri 43 recenziách. Diskutujúci spred pár týždňov sa striedajú v názore, že si ich obsluha nevšímala, bol tam všade neporiadok a naopak, že im chutnú pizzu, ktorá podľa nich nie je z polotovaru, priniesli milí čašníci rýchlo a všetko bolo tip top.



Najčastejším sklamaním bolo, že tam nezastihli domáceho pána osobne.

Robí celá rodina

Pročko zdôrazňuje, že pandémia Covid-19 sa dotkla každého z nás a obracať sa musia všetci.



"Rodinní príslušníci pracujú v reštaurácií bez nároku na honorár už od jej vzniku,” priznal Šarmu poslanec s tým, že zamestnancov neprepúšťali v marci a nebudú ani teraz počas druhej vlny.

“Personálnu politiku má na starosti moja manželka, aj komunikáciu so zamestnancami. Viem, že už počas prvej vlny ich pravidelne informovala o situácii,” dodal Jožo, ktorý Zbrojnicu zrejme dotuje.



Len tak poslať domov pracovníkov s papierom v ruke, za ktorých osudy má ako ich chlebodarca istú zodpovednosť, je náročné. A oni žiadny “bočák” v podobe poslaneckého platu nemajú.



Čakajú ich hladné krky, nezaplatené šeky a to všetko v hladovej doline, kde práca takpovediac na stromoch nerastie...

