Martin Chodúr sa stal v roku 2009 víťazom prvej Česko-Slovenskej SuperStar. Okrem posunu v kariére mu však prinieslo víťazstvo aj lásku, zdá sa že veľmi pevnú. Zamiloval sa ženy vo vysokej riadiacej funkcii, ktorá bola vydatá, hoci s manželom asi rok nežila. Ivona (49) priznala, že sa jej mladý spevák páčil a chcela sa s ním stretnúť. Narazili na seba na spoločenskej akcii, už tam si vymenili čísla. Začali sa stretávať. Svoj vzťah spočiatku tajili.

Keď sa napokon všetko prevalilo, reakcie okolia ale aj neznámych fanúšikov boli rôzne, skôr sa však čudovali a predpovedali im krátke trvanie. Rodičia boli tiež proti, dnes už ale vek jeho partnerky nie je pre nich téma. Spevák priznal, že ich chápe. "Mohli sa báť, že nebude fungovať, alebo bude problém mať deti. To sú obavy, ktorým môže človek rozumieť. Išiel som si v tej dobe tvrdo za svojím. Niektorých ľudí to možno až prekvapilo. Ten cit, tá láska bola tak silná, že všetko ostatné prebila. Ja som si bol istý tým, že je to správne. A potvrdilo sa, že to tak bolo. To ma iba utvrdilo v tom, že spoliehťa sa na vlastný pocit a názor sa oplatí," povedal pre portál idnes.cz.



Sú spolu už 12 rokov a od roku 2016 sú aj rodičmi syna Martinka. Narodil sa 1. januára.

Martin Chodúr pred pár dňami zavítal na Slovensko, keď prijal pozvanie na jesenné módne dni. Nie však ako divák, ale bol jedným z modelov pánskej módnej prehliadky.

Trému síce mal, ale pomáhala mu ju zmierňovať jeho láska Ivona. Sedela v hľadisku a držala mu palce. Za posledné roky sa zmenila - už z nej nie je blondínka. FOTO NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.