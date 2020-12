Aj Vilo Rozboril je len človek a z času na čas sa mu zažiada urobiť si radosť. Moderátora preto nedávno vytiahlo pekné počasie na prechádzku do prírody, čo inak odporúčajú v koronovej dobe aj lekári či hygienici.

Obľúbený jojkár si za svoj cieľ voľnočasovej aktivity zvolil dobre známe územie národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Je to prostredie, ktoré doslova žije početnými druhmi rastlín a živočíchov. Vilo sa uprostred oázy dopustil poriadneho prehrešku.

V dobrej spoločnosti

Okolo nabudeného Rozborila tu mohlo poletovať až 600 druhov motýľov, napríklad vidlochvost feniklový či jasoň chochlačkový. Zastúpenie tam má aj 380 druhov chrobákov, vrátane vzácneho roháča, hovniaka, modlivky i fúzača. Zabávačovi ponad hlavu zrejme zakrúžil myšiak hôrny a popod nohy sa mu mohla premotať aj dvojmetrová užovka stromová.



Ak by Vilo udržal jazyk za zubami a nerobil by veľký rámus, tak by na lúke pod lesom zaiste zočil rujného jeleňa či pahltného diviaka. Aj flóra mala moderátorovi na pochôdzke na chránenej ploche 101 hektárov čo ponúknuť - napríklad zákonom chránené orchidey, kosatce, gypsomilky či rešetliaky.



Už v 16 storočí sa významný botanik Carol Clusius cítil na Devínskej Kobyle cítil blažene, čo opísal vo svojich pamätiach. Rovnaký scenár zvolil aj samotný Rozboril, aj keď doba odvtedy skokovo pokročila a on tak urobil na populárnom výdobytku - facebooku.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.