Obľúbený moderátor priznal, že na ženách mu neprekáža nič, no sem-tam by mohli byť trošku tichšie!

Moderátor Vilo Rozboril (56) priznal, že tento sviatok vníma od detstva, keďže patrí ku generácii, ktorá pravidelne, a tak trochu aj povinne, blahoželala mamám, babkám, učiteľkám. Vôbec to však nevníma násilne, skôr naopak: „Pre mňa je to pripomenutie úžasnej komplexnosti žien pri výchove detí, vedení domácnosti, harmonizácie vzťahov v rodine… Vlastne pripomenutie toho, že ženy sú proste dokonalejšie bytosti. A tak to je.“

Rozboril si dnes MDŽ pripomína hneď na niekoľkých úrovniach, keďže venuje kyticu manželke, mame a svokre: „A keď to čas dovolí, tak aj spoločnou večerou so všetkými troma dámami,“ priznal a dodal, že na nežnom pohlaví obdivuje schopnosť riešiť problémy s väčšou gráciou: „Bez tasenia zbraní a napínania svalov. Jednoducho tichou ženskou silou. Čo, samozrejme, neznamená, že sem-tam by to nemohli riešiť tichšie,“ skonštatoval so smiechom.

A čo želá ženám k MDŽ? „Aby si na ich sviatok spomenuli práve tí muži, od ktorých to očakávajú. A aby sa v tento deň necítili zabudnuté či sklamané.“