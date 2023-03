Úspešný slovenský športovec redakcii Šport24 povedal, ako vyzeralo jeho detstvo a prečo popri reprezentácii Slovenska musí chodiť do zamestnania.

Aj napriek tomu, že ste úspešný športovec, chodíte normálne do práce, čo nie je bežné pri profesionálnom športovcovi, čo sa stalo?



Som 15-nasobný majster Slovenska, trikrát som získal bronz na majstrovstvá Európy, dvakrát som vybojoval piate miesto na ME a skončil som aj deviaty na majstrovstvách sveta. Deviate miesto som obsadil aj v olympijskej kvalifikácii, kde som prehral so súperom, ktorý nakoniec získal v Tokiu zlatú medailu, čiže som prehral o miestenku na OH s tým najlepším. Podpora od štátu je však nulová a tak som si našiel civilné zamestnanie.

Kde pracujete?



Momentálne som zamestnaný vo firme, kde pracujeme so šatníkovými skriňami, stoličkami či stolmi. Pre mňa je to normálna vec chodiť do roboty.

Čo tam robíte?



K mojej práci. Robíme rozvoz po celom Slovensku, niekedy chodím aj do zahraničia, napríklad do Nemecka, Talianska či Rakúska. Niekedy sa vystriedame a robím aj skladníka, podľa potreby. Som veľmi rád za túto robotu, mám dobrého šéfa. Je ústretový. Keď mám tréning, nemá problém ma pustiť skôr z roboty. Nie vždy to však využívam, lebo by som nezarobil toľko, koľko potrebujem.

Ako často stíhate trénovať popri práci?



Záleží to hlavne od práce, niekedy trénujem menej, niekedy viac, no priemerne tri až štyri tréningy týždenne v akadémii Tomiho „Kida“ Kovácsa. To, čo odtrénujem teraz za týždeň, som mával predtým už odmakané v utorok.

Mali ste sa predstaviť na majstrovstvách sveta, prečo tam budete nakoniec chýbať?



Mal som vycestovať na majstrovstvá sveta do Uzbekistanu. Kde však nejdem práve kvôli finančnej situácii. Výjazd by hradila Slovenská boxerská federácia. Ak by som chcel ísť na šampionát, potreboval by som aspoň dva mesiace na prípravu, tým pádom by som bol bez príjmu z práce a zároveň nie je istota, že by som na súťaži zarobil to, čo dostanem v zamestnaní.

