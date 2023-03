Odkedy sa z Viktora s Adelou stali rodičia, hoci zatiaľ len na skúšku, ich fanúšikovia ich ešte intenzívnejšie zahŕňajú prajnými komentármi na sociálnej sieti. Aj napriek tomu, že sa kvôli dieťatku snažili svoje pracovné povinnosti skresať tak, aby s ním mohli byť obaja, alebo aspoň jeden z nich, popri svojich ostatných povinnostiach majú čo robiť a musia sa obracať. Na tvárach im občas vidno aj únavu, ale to šťastie, ktoré im vyžaruje z očí, vypovedá o všetkom.



Nedávno Viktor pobavil svojich sledovateľov, keď opísal svoje bežné aktivity s ich malým človiečikom. "…keď sa porotkyňa vráti pekne nalíčená z tlačovky Let´s Dance, na ktorej moderátor nebol, lebo organizoval preteky v štvornožkovaní, staval bunkre, utieral, čo vyšlo zhora, zdola, ponúkol nohu ako tréningový nástroj na šplhanie, presviedčal, že nielen sladké jedlo je chutné jedlo, poskytol náruč na spánok a objatie v ťažkej chvíli… aby si to o chvíľu celé zopakoval," napísal Viktor k vysmiatej fotke s Adelou a hryzátkom v ústach. "Z vás srší šťastie, tak veľmi vám to prajem a ten drobec, ten vychytal úžasných rodičov, prajem mu zdravie, všetko ostatné dostane od vás," vari najvýstižnejšie za všetkých fanúšikom im napísala Jana.



Pravdou je, že Adela a Viktor momentálne prežívajú náročné, ale krásne obdobie, a to sa odzrkadľuje aj na ich tvárach. No keď prídu na rad ich pracovné povinnosti, vtedy musí všetka únava preč a oni musia vyzerať tip-top. Nedávno Viktor zavesil na sociálnu sieť ich spoločnú fotku s Adelou z Let´s Dance, na ktorej boli vyparádení a najstajlovaní na vysielanie. Fanúšikom okrem toho, že si hneď všimli, ako skvelo vyzerajú, dokonca ich označili za najkrajší pár slovenského šoubiznisu, udrelo do očí aj niečo celkom iné. Veď pozrite FOTO v GALÉRII, či to zbadáte aj vy!