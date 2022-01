Keď moderátor Viktor Vincze v roku 2017 zverejnil na Face­booku status o tom, že stav jeho spermiogramu nie je dobrý a blíži sa k hranici neplodnosti, vyvolal tým veľký rozruch. Urobil tak len pár mesiacov po svadbe s Adelou. Šarmu vtedy priznal, že odhalením svojho problému získal pocit slobody: „Zverejnením statusu spadol zo mňa kameň.“ Skrátka sa rozhodol, že prispeje k búraniu citlivého tabu, a odvtedy sa k tejto téme pravidelne vracia. Nedávno sa v podcaste Všeobecne o zdraví rozrozprával o tom, ako tieto správy spolu s manželkou prijali. Netajil sa ani tým, že po tom, čo sa nepríjemnú správu dozvedel, napadlo mu možno aj to, či ho Adela nepustí k vode. „Bál som sa toho, akú dynamiku to vlastne naberie v našom vzťahu, bál som sa, ktorým smerom nás to odkloní, ale práve naopak, táto téma nás spojila,“ vyjadril sa v podcaste.

Šťastní aj bez potomkov

Reakcia jeho ženy ho podľa všetkého prekvapila. Známa moderátorka bola s touto správou viac v pohode ako samotný Viktor. „Ona s tým bola nejako vyrovnaná, pre mňa to bol šok. Myslím však, že celkom rýchlo som sa oklepal, začal som riešiť, čo môžem urobiť.“

O téme rodičovstva a detí sa manželia veľa rozprávali, do hĺbky ju rozoberali a prišli k záveru, že šťastní dokážu byť aj bez dieťaťa. „My sme sa dávali dokopy bez dieťaťa, veď nám je dobre aj za nejakých iných okolností. Keď k tomu príde nejaké dieťa, ktoré bude radosťou, super, ale neurobme si z toho ústrednú tému,“ povedal Viktor.

Aktuálne sa dvojica snaží adoptovať si dieťa, ak im to však nie je súdené, sú zjavne zmierení aj s tým, že budú mať „iba“ jeden druhého. „Prešli sme prípravou v adop­čnom procese a sme na čakačke na prípadné dieťa, ktoré môže, ale nemusí prísť.“

Umelé oplodnenie nie

Napriek tomu, že pre neplodné páry je zvyčajným riešením umelé oplodnenie, pre Vinczeovcov sa nezdá vhodnou voľbou. Hoci proti nemu nič nemajú, osobne sa na niečo také necítia. Je to pre nich hlboko pocitová vec, i keď zažili nemalý tlak okolia, ktorý nasledoval po rozhodnutí umelé oplodnenie neabsolvovať. „My necítime, že by sme šli na umelé oplodnenie. Možno na to nie sú žiadne racionálne argumenty, ale je extrémne množstvo detí, ktoré tu už sú, sú ich plné domovy. Rodia sa nové deti, ktoré vlastne nikto nechce. Prečo neurobiť šťastnejším takéto dieťa, ako sem umelo, lebo sa to volá umelé oplodnenie, ťahať nejakú ďalšiu osobu, ďalšiu dušu. Aj preto sme sa rozhodli nečakať na zázrak, ale byť zázrakom pre niekoho iného.“

Príliš úprimný?

Viktor je známy tým, že nemá problém načať hocijakú tému. Dokonca si za to zlizol kritiku, keďže nie­ktorí ľudia mali pocit, že jeho úprimnosť v oblasti mužskej neplodnosti bola len pokusom zaujať. Veľkú hlavu si však z toho nerobí a ďalej robí osvetu. „Myslím, že čokoľvek, čo sa týka mužského rozkroku, je tabu, a nemusí to byť len neplodnosť, obmedzená plodnosť alebo iné diagnózy, ktoré muži majú,“ opísal spoločenskú bariéru, ktorú sa snaží svojou úprimnosťou zrúcať. Absolútne ho totiž šokovalo, koľkých mladých mužov sa to týka.