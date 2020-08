Viktor Vincze opäť šťuchol do nášho svedomia a potreby konzumu, ktorý so sebou prináša aj zamorenie planéty odpadom. Stojac na skládke odpadu sa prihovoril nám všetkým: "Ahoj priemerný Slovák! Odkedy si ráno vstal, máš na konte: 1,2 kila odpadu, ktorý si dnes vytvoril. Za tento rok vyhodíš horu vážiaciu takmer pol tony. Polovica z nej skončí na takejto kope niekde za mestom, kde svoj bordel už síce ty nevidíš, ale on samozrejme nikam nezmizol. Hovoríš, že sa snažíš tvoriť menej odpadu? Za posledných 10 rokov stúpla tvoja produkcia o 35 percent, každý ďalší rok je z pohľadu hmotnosti rekordný."

Na záver to aj dokladoval šokujúcim faktom: "Vlani sme všetci vyhodili odpad, ktorý by sa rovnal hmotnosti viac ako dvoch miliónov Fabií nahádzaných na seba. To je najviac v histórii."

