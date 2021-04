Strata piatich kilogramov, o ktoré moderátor Viktor Vincze prišiel pre následky silného koronavírusu, nemusia byť jeho jedinou spomienkou na pliagu. Hviezda Televíznych novín ju prekonal ešte v decembri, keď sa nakazil od svojej polovičky Adely Vinczeovej.

A kým ona nepríjemný dotyk choroby relatívne dobre zvládla, Viktorove telo sa zmietalo vo vysokých horúčkach, triaške a pocitu absolútnej vyčerpanosti. Kovid však nepovedal posledné slovo, pretože čoraz častejšie sa spomínajú vedľajšie účinky po prekonaní vírusu.

Viktor Vincze mal silný priebeh kovidu. Zdroj: Istagram.com/viktorvincze

Bude oprašovať

Tie postihli i moderátora, konkrétne jeho hlasivky. Ich veľká a dôsledná vizita pod dohľadom obávaného choreografa Jána Ďurovčíka sa ešte len chystá.

Moderátor a potenciálna muzikálová hviezda pripravovaného projektu bratislavskej Novej scény Voda a krv nad vodou sa má zúčastniť skúšky hneď po tom, čo to umožnia protipandemické opatrenia.

Bude to jeho deň D, ktorý ukáže, či mu kariéra „spevákoherca“ vyjde. Potvrdzuje to aj samotný Viktor.

Prekvapil. Jednu z úloh si má „strihnuť“ moderátor Televíznych novín na Markíze Viktor Vincze. Zdroj: Profimedia

„V akom stave sú pokoronové hlasivky sa ukáže na prvej skúške, keď budeme muzikál ´oprašovať´ pred prvým predstavením. Je pravda, že tesne po prekonaní kovidu som nevládal ani s hlasom, ani s dychom. Snáď sa to do prvých vystúpení dá do poriadku,“ nádeja sa profesionál spoza spravodajského pultíka.

