Ešte pPred avizovaným celoplošným testovaním si Adela a Viktor Vinczeovci zbalili bundy, teplé ponožky a turistické topánky a odcestovali na Liptov. Dopriali si poriadny relax, vyčistili hlavy. "Iba my dvaja, chata a neuveriteľná liptovská príroda. Vstávanie bez budíka, maškrty bez výčitiek, konzumácia vlastných uvarencov, sauna, túry, ponocovanie s Netflixom... a dokola," tak popísal Viktor deväť dní voľna.

Označil ich ako jednu z ich najkrajších a popravde aj najlacnejších dovoleniek. Na Liptove sa aj v nedeľu otestovali na COVID-19 a keďže všetko je v poriadku, vrátili sa domov.

Ako podotkol Viktor, majú šťastie, že sa môžu do nejakej práce vrátiť. Dnes to pre všetkých samozrejmosť nie je a obaja si to uvedomujú.

A ešte čosi - napriek tomu, že majú modrý certifikát s negatívnym výsledokom, "nezbláznili" sa z neho a dodržiavajú opatrenia aby námaha zdravotníkov, policajtov, hasičov, vojakov a samospráv mala nejaký zmysel.

