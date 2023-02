Mária Bartalos dala herectvo bokom v čase, keď čakala svoje prvé dieťatko. Aktuálne si užíva materské povinnosti a je hrdou matkou Noela a Jonatána.

V rozhovore pre Život priznala, že tehotenstvo bolo pre ňu vysnívaným obdobím a vôbec nemala potrebu vrátiť sa k jej profesii, v ktorej bola úspešná. „Veľa projektov som robila naraz, bolo toho na mňa veľa, celé to bolo také vypäté. Myslím si, že to prišlo vo vhodnom období, keď som pociťovala, že už potrebujem spomaliť,“ vysvetlila a dodala, že návrat k herectvu ju neláka.

Aj po rokoch nemá núdzu o ponuky. Mária sa však netají ani tým, že pri výbere projektov je kvôli svojej viere oveľa náročnejšia. „Ale za posledné roky som zistila, kde mám hranice, čo chcem a čo nechcem. Do čoho by som vôbec nešla, čo by som ešte pripustila. Mám veľmi okresané možnosti a je toho naozaj máličko, čo by som prijala,“ hovorí.



