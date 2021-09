Táňa a zvukový inžinier a skladateľ Jonatán Pastirčák sa pravdepodobne stretli v Slovenskom národnom divadle. Pauhofová je jeho dlhodročnou členkou a Jonatán vytvoril hudbu k vtedajšiemu predstaveniu Antigona spolu so speváčkou Katarínou Kubošiovou, známou ako Katarzia. Slovo dalo slovo a Táňa určite nemala najmenší dôvod ľutovať svoje rozhodnutie dať o desať rokov mladšiemu hudobníkovi šancu. Pri pohľade na dvojicu je totiž viac než zjavné, že sa našli. Herečka už takmer tri roky doslova žiari šťastím a z Jonatánových očí pri pohľade na jeho polovičku srší úprimná láska.

Po osemročnom nevydarenom partnerstve s kolegom Tomášom Maštalírom, to Táňa skúsila aj so známym podnikateľom, no bez úspechu. Pravú lásku sa jej zjavne podarilo nájsť až po Jonatánovom boku a svedčí o tom aj fakt, že sa pred časom stala jeho zákonitou manželkou. Ako sa nám podarilo zistiť od zdroja blízkeho známemu páru. Všetky detaily nájdete v najnovšom vydaní Šarmu, ktoré na stánky dorazí už v utorok a stredu.

