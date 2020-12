Pri Borisovi sa vždy cítim ako v rozprávke. Nielenže v jeho ateliéri vládne povznášajúci umelecko-módny duch a každý kus odevu či iného výtvoru je do detailov dokonalý svojím stvárnením, ale tiež myšlienkou, Boris aj čarovne rozpráva. A preto keď ma nedávno pozval do svojho nového ateliéru, tešila som sa ako dieťa na Vianoce. To som ešte netušila, že ma tam čaká aj vianočné prekvapenie.

Babičkina výchova

Okrem novej módnej kolekcie, do ktorej zaodel figuríny v ateliéri, navrhol Boris aj odev pre vianočné stromčeky. „Splnil som si tým detský sen. Mal som krásne detstvo, aj Vianoce. Vychovávala ma babička v Stupave, vďaka nej som aj do škôlky chodil iba posledný polrok pred nástupom do školy. Zažívali sme krásne adventy, vysvetľovala mi napríklad, čo sú roráty – ranné omše, kde sa chodí o šiestej ešte za tmy. Popritom ma učila robiť fantastické oblátky. Za oknom bol sneh a sýkorky, vždy to bol krásny pohľad,“ zasníval sa návrhár pri spomienkach.

„Babička mi rozprávala zážitky zo svojho detstva, bola zo siedmich detí a to boli viac príbehy ako rozprávky. Popritom robila perníčky, medvedie labky. Tie ma najviac fascinovali, lebo majú krásny reliéf – či už sú to anjelikovia, trpaslíci, venčeky, koníky. Ale aj chuťovo sú super,“ usmeje sa Boris.