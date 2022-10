V nedeľu večer zahynuli štyria ľudia následkom šialenej jazdy údajne opitého vodiča. Ten napálil do zastávky, kde čakali ľudia na svoj spoj. Ďalších previezli do nemocnice. Tragédia sa stala na Zochovej ulici v Bratislave.

Na mieste hrozivej tragédie sa nachádzal aj brat finalistky Miss z roku 2020 Viktórie Podmanickej.

Policajný prezident Štefan Hamran vyjadril pozostalým nedeľnej tragédie z miesta nehody úprimnú sústrasť. Vinník nehody bol zadržaný ešte v nedeľu priamo na mieste. Nameraných mu bolo 1,6 promile alkoholu a dokonca sa mal správať agresívne voči polícii aj zdravotníkom.

Na bratislavskej Zochovej ulici narazilo v nedeľu 2. októbra 2022 krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zdroj: Alexandra Kubalová

Podľa informácií denníka Plus Jeden Deň vodičom vozidla, ktoré narazilo do zastávky, má byť generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček. Na otázku, či si uvedomuje, čo sa stalo, vodič len odvrkol, že nič nevie. Jeho spolujazdec bol taktiež opitý, namerali mu 1 promile alkoholu. Podľa ďalších informácií malo ísť o otca so synom.

