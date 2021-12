Dobré ránečko, konečne som si dnes mohla pospať do desiatej, - chváli sa na sociálnych sieťach Zuzana Strausz Plačková. Influencerka len pred mesiacom sedela vo väzbe aj s manželom pre obvinenie z drogovej trestnej činnosti. Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa napokon rozhodol stíhať ich na slobode, a tak sa po štyroch dňoch mohli vrátiť späť do svojho stereotypu, ktorý si čo najskôr spestrili dovolenkou v Dubaji. Čo bude nasledovať, sme sa snažili zistiť od jej právnika, ten nám však do uzávierky neodpovedal.

Fanúšikov pribúda

Zuzana, ktorá odmieta akýkoľvek biznis s drogami, akoby si z celej kauzy ťažkú hlavu nerobila. Nasvedčuje tomu aj jej celodenná rutina, akou sa chválieva pomerne často. Tentoraz sa doružova vyspatá Zuzana postarala o svoje miniprasiatko, vychutnala si raňajky, nakúpila kahance na hroby, zohnala halloweensky kostým a spropagovala niekoľko produktov i svoju kaviareň. Škandál jej biznisu na sociálnych sieťach paradoxne prospel, kde jej po zadržaní pribudlo 50-tisíc fanúšikov, a teda aj potenciálnych zákazníkov. Všetko naďalej funguje, akoby sa vlastne nič nestalo.

Viac o Plačkovej volaní o pomoc nájdete na ďalšej strane >>>