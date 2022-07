Pozrite sa, ako blondínka vyvádzala v bazéne. Stálo ju to plavky...

Horúci víkend vyhnal blondínku k vode. Nie však na jazero, keďže sa netají tým, že uprednostňuje súkromie a osviežuje sa výlučne v mori alebo vo vlastnom bazéne. V ňom si dopriala aj umelé vlny, ktoré otestovala so sestrou.

Sesterské bitky

Štyridsiatničky, ktoré však na ten vek rozhodne nevyzerajú, sa zmenili na roztopašné dievčatá. Keď si užívali leňošenie na nafukovačkách, strhla sa medzi sestrami bitka. Silvia na sociálnej sieti zdokumentovala výsledok boja – obe ostali bez vrchného dielu plaviek. Šarmu priznala, že v detstve to medzi ňou a Štefániou nebolo vždy idylické. „Ako deti, ale aj v tínedžerskom veku sme sa strašne bili. Trhali sme si vlasy. Keď som mala rok, sestra dostala skvelý nápad – namočila mi cumeľ do čierneho korenia, aby ma od neho odnaučila,“ priznala nám so smiechom Silvia, ako ju o šesť rokov staršia sestra zvykla „týrať“. Dodala však, že teraz majú super vzťah.