Na bratislavskú slávnostnú premiéru dlhoočakávaného filmu Karel sa prišlo pozrieť mnoho známych tvárí. Vdova po nezabudnuteľnom Karlovi Gottovi o diele, na ktorom sa producentsky podieľala, povedala: "Po tom, ako manželovi aj celej našej rodine vstúpila na konci roku 2017 opäť do života ťažká choroba, bol si plne vedomý toho, ako málo času mu na tomto svete zostáva. Naučili sme sa spolu radovať z každého ďalšieho dňa, žiť iba v prítomnosti. Zároveň sme do tej prítomnosti prizvali aj minulosť. Manžel sa rozhodol, že chce, aby tu po ňom zostalo niečo viac, než iba piesne. Darček pre jeho verných fanúšikov. Obraz jeho životnej cesty. Kniha, ale aj film," povedala o filme, ktorý sa práve dostáva do našich kín.

Ivana Gottová, Karel Gott Zdroj: Instagram