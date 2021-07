Nielen leto je ako stvorené na úrazy, pri ktorých mnohí z nás panikária, ale katastrofa sa môže stať hocikedy. Podľa štatistík sú nebezpečné hlavne naše domácnosti. Viete podať prvú pomoc? Mária Čírová sa po celodennom workshope zameranom na princípy prvej pomoci cíti istejšie.

Už sa nebojí

Osobnú skúsenosť so zachraňovaním života našťastie nemá, no ako mama troch detí sa nevyhla kritickým chvíľam. „Neraz mi prebehlo hlavou, najmä keď človek počúva v správach, čo sa stalo, že keby som bola toho účastníčkou, či by som vedela poskytnúť pomoc. Poviem vám, že asi až po dnešnej niekoľkohodinovej lekcii si to viem predstaviť a klopem, samozrejme, aby som sa nikdy v takej situácii neocitla, božechráň!“ hovorí speváčka s tým, že by sa už nebála pristúpiť bližšie a podať masáž srdca, čoho sa doteraz vždy obávala. „Moje vnútro by malo strach, či tomu človeku ešte viac neublížim. Dnes už viem, že najväčšie ublíženie by bolo odísť. Povedali nám, že aj keby sa pri masáži srdca zlomila kosť, nevadí, tá sa časom zahojí. Ale keď neurobíme nič, povieme si ‚ja to neviem‘, bude nás prenasledovať celý život, že sme mohli pomôcť, ale povedali sme nie,“ podotýka.