Speváčka si nedávno prešla nepríjemným zranením medzirebrového svalu, z ktorého sa pomaly, ale úspešne zotavuje. Už aj to, že môže znova chodiť v opätkoch či vysadnúť na koňa, je dôvodom na malú oslavu. A Mária vyzerá ako človek, ktorý má rád dobrú náladu, nevynímajúc oslavy. Je to naozaj tak? Čo napríklad taký Deň matiek, ktorý sme mali v nedeľu 14. mája, ako ho vníma?

„Mnoho ľudí si vraví, že načo slávime všetky tie sviatky ako Valentín či Deň matiek. Je to podľa nich zbytočnosť. Mne sa však všetky takéto oslavné dni veľmi páčia. Podľa mňa nám robia život zaujímavejším. Samozrejme, za mamu môžeme ďakovať každý deň, ale jeden deň predsa môže byť špeciálny,“ povedala nám mama dcéry Zoe a synov Huga a Rubena.

Ako to teda u nich v takýto špeciálny deň vyzerá? „Ja vždy veľmi rada niečo dobré napečiem a milujem, keď sa stretne celá rodina, keď sa môžeme objať. Veľmi, veľmi silno si uvedomujem, že všetko je len tu a teraz a to, čo je dnes, už zajtra nemusí byť. Preto je u mňa radosť zo života intenzívna, lebo potom už môže byť neskoro. Ak budeme niečo odkladať, odsúvať s tým, že nie je na to čas, len aby sme potom raz nestáli a neobzerali sa späť, že mohli sme a neurobili sme... Poznám pekný citát, ktorý ma nesie celým životom: Až na konci života uvidíme, ako veľmi sme sa mohli mať radi. Takže ak máte chuť niečo osláviť, choďte do toho,“ priblížila svoje životné nastavenie speváčka, ktorú na sociálnych sieťach sleduje už viac ako 200-tisíc ľudí.