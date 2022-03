Katka Koščová je síce našou prvou slovenskou SuperStar, no na tituly či prehaný imidž si nikdy nepotrpela. Radšej sa naplno venovala hudbe a svojej milovanej rodine - manželovi a dvom krásnym deťom, synovi Adamovi (9) a dcére Aničke (4). Možno aj preto roky necítila potrebu nič meniť a plnšie krivky pre ňu nepredstavovali žiadny problém. Nedávno však na sociálnej sieti bez okolkov priznala, že poznámky a kritika niektorých ľudí ju skutočne mrzeli. „Roky som sa tvárila, že mi ‚bodyshaming‘ neprekáža, sú predsa dôležitejšie veci. Ale pravdou je, že som tým veľmi trpela,“ otvorene napísala Koščová v januári tohto roka, krátko po tom, čo sa jej telo začalo pomaly ale isto meniť. Počas uplynulého víkendu však divákom doslova vyrazila dych.

Katka sa v sobotu večer ukázala v zábavnej relácii RTVS Záhady tela v tíme s kolegyňou Zuzkou Smatanovou a veru bolo na čo pozerať. Pred kamerami sa objavila v krátkych zelených šatách a legínach, v ktorých predviedla štíhle nohy a postavičku ako lusk. Vlasy vyčesané do drdola jej sviežu vizáž ešte podčiarkli. Zdá sa, že recept, o ktorom nám povedala pred časom skutočne funguje. "Pred pár mesiacmi som začala krokovať a zistila som, že sa mám lepšie. Tak sa snažím kráčať, keď sa len dá. Pôvodne som chodievala viac na bežiacom páse, ale posledné týždne ma to, naopak, viac ťahá von. Vnímam to ako čas pre seba, keď si trochu vyčistím hlavu," priznala sa Šarmu v nedávnom rozhovore. Preto ak túžite po podobných výsledkoch, hor sa na prechádzku.