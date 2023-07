Marcel Forgáč žil roky harmonicky s manželkou Adrianou. Krízu ale neustáli, už sú obaja papierovo voľní. „Plánoval som zostarnúť so svojou ženou, ale, žiaľ, nevyšlo mi to. Uvidíme, čo bude. Lebo ten zvyk, spoločné veci, kamarátska základňa, celá sústava dlhotrvajúcich vecí, spoločný humor... Čas je čarodejník, uvidíme. A ak nie, maximálna korektnosť by mala ostať základom,“ povedal Šarmu v čase, keď išli partneri od seba, moderátor, popierajúc, že by za vážnou krízou stál niekto tretí.

Ako vníma slovo šarm a čo ho jeho mama naučila vo vzťahu k ženám, čo možno využije opäť, keď je po rokoch aj oficiálne „single“, nám prezradil vo videu.