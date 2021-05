Humorista Oliver Andrásy si v poslednom čas vyslúžil nemálo kritiky zo strany verejnosti. Aj keď sám priznáva, že sa vôbec nebojí svojimi výrokmi rozvíriť vodu, nikomu jeho názor neberie. O to viacho prekvapuje, prečo sa ľudia znižujú k nadávkam pokiaľ ide o úplne inú tému. Čo hejterom odkazuje sa dozviete vo videu.

Zabávač sa nebojí vyjadriť ani k citlivým a kontroverzným témam a jeho názory sa často odkláňajú od tých mainstreamových. Mnohých pohoršili statusy, ktoré zvykne uverejňovať na sociálnych sieťach, no pred časom si Andrásy vyslúžil vlnu kritiky za vyjadrenie v rozhovore s novinárkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou. „Naši predkovia mali desať až dvanásť detí, ale prežili dve, tri. Predpokladám, že tie dve, tri, čo prežili, boli najživotaschopnejšie. Tak sa genofond ľudstva vylepšoval, ale teraz lekári vedia zachrániť aj plod, ktorý keď bude pokračovať, tak ľudstvo bude degenerovať. Medicína nemá právo zabiť niekoho, ale má právo držať niekoho pri živote. Jednoducho, ľudstvo degeneruje. Potomstvo majú aj ľudia, ktorí by pred 200 rokmi potomstvo nemali, lebo by neboli,“ povedal humorista v rozhovore pre Sme.sk a reakcie na seba nenechali dlho čakať. Mlčať v tejto situácii nemohli najmä tí, ktorých sa téma predčasne narodených detí týka.

Svoje slová však neskôr oľutoval a snažil sa ich uviesť na správnu mieru. „Základnou premisou, ktorú som vyslovil bolo to, že na svete prebieha súboj medzi záujmami ľudstva ako takého a záujmami jednotlivca. A že západná civilizácia v tomto súboji jednoznačne stojí na strane jednotlivca. Mojou chybou bolo, že som veľmi nešťastne odbočil k degenerácii ľudstva, a úplný nezmysel bol, keď som povedal, že je to zapríčinené tým, že zachraňujeme aj deti, ktoré by inak neprežili. Vyslovenú vetu už nikdy nevrátite späť, ale považujem to za svoju veľkú chybu a všetkým, ktorých som sa ňou dotkol, sa ospravedlňujem. Môj postoj k predčasne narodeným deťom je jednoznačne pozitívny, už len preto, že aj moja manželka sa narodila predčasne a nijako ju to nepoznačilo,“ povedal pre Šarm.

