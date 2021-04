Pred pár dňami, 7. apríla, oslávila Lucie Bílá 55.narodeniny. Ako darček si nadelila online koncert vo vlastnom divadle a krásne profesionálne fotografie, ktoré nafotila tesne pred jubileom. Pretože potom to už bude v „pytli“, vtipkovala. No hneď dodala, že by si nikdy nemyslela, ako bude v päťdesiatke v pohode. Prežíva najkrajšie obdobie v živote. Nečudo, má naozaj všetko. Kým pred pár rokmi si ťažkala, že má „len“ kariéru a fanúšikovia jej suplujú súkromný život, dnes je šťastne zamilovaná. Konečne našla muža, ktorý sa nezľakol jej slávy a spôsobu života a je chlapskou oporou, ktorú vždy hľadala.

Naposledy šťastná

Ivana Bartošová by päťdesiatpäťku oslavovala hneď na druhý deň po Lucii. Bohužiaľ, nedožila sa jej. V zúfalstve sa v apríli 2014 vrhla pod vlak. Hoci mnohí ju vtedy vnímali ako trosku zdevastovanú alkoholom, ľudia, čo sa s ňou videli v posledných dňoch, si ju zapamätali inak. Česká fotografka Lenka Hatašová, ktorá fotila jej posledné profesionálne fotky, spomína, že Iveta síce mala v očiach smútok, ale fotenie si užívala a spolupracovalo sa s ňou skvele. Pri odchode sa poďakovala vizážistovi, že jej po čase umožnil zase sa cítiť ako hviezda. Bohužiaľ, potom sa vrátila domov do reality k podivnému partnerovi, liekom a alkoholu…

Jedna to nezvládla

Lucie a Iveta mali dosť spoločného. Obom sa podarila obrovská spevácka kariéra. Obom sa pri autonehode zabili prvé lásky. Obe mali synov, viac-menej v rovnakom veku. Obe mali problémy nájsť si správneho muža. Jednoducho, dlho to vyzeralo, že planéty im nadelili rovnako. Bartošová však na rozdiel od Bílej nedokázala uniesť slávu a problémy, ktoré život prináša. Napokon sa ich osudy vyvinuli celkom inak. Podľa veštice a numerologičky Daniely Paculíkovej v tom zohral úlohu aj ten jediný deň, ktorý delí ich dátum narodenia. Pritom aj na Ivetu vraj ešte čakalo šťastie, len už nemala silu čakať.

Vyjadrenie numerologičky

Planéty a Lucia

Luckin deň narodenia 7. 4. je dňom porozumenia a zlatej strednej cesty, impulz Saturn – Merkúr vyrovnáva jej psychiku. Prostredníctvom odvahy čelí životu a zvláda všetky skúšky osudu napriek tomu, že si do života často pritiahla problematických ľudí. Od 22 rokov hľadala uznanie a finančné zabezpečenie. Stala sa praktickejšou a už si bude užívať plody svojej tvorivej práce. Je omnoho kreatívnejšia, než bola Iveta, a tento dar aj využíva. Je spoľahlivá, energická a kľúčom k jej úspechu je milujúci partner, rodina, deti, bez lásky by bola stratená. Hoci má svoju 13. komnatu strachov, nie je taká výrazná a preplnená, ako bola Ivetina.

Planéty a Iveta

8. 4., keď sa narodila Iveta, je dňom premýšľania, impulz Urán – Merkúr vynáša na povrch všetky karmické problémy. Iveta mala mimoriadne oslabenú vnútornú sebadôveru a tri šestky v numerologicky izolovanej mriežke jej pridali problémy v partnerských vzťahoch. Jej myseľ bola nepokojná a analytická, všetky obavy si veľmi rýchlo zhmotnila do reálneho života a mnohé zhoršovala i jej žiarlivosť. Často bola rozrušená sama sebou a presne takých ľudí aj stretávala ako zrkadlo svojej povahy. Profesionálne mala všetky dvere otvorené, využila z talentu len malú časť a nevedela v sebe definitívne uzatvoriť minulosť. Jej cieľom v živote malo byť naučiť sa komunikovať v láske a nachádzať skutočnú lásku. Nenachádzala pravú mieru a nepochopila, že len ona sama si brzdila vlastné šťastie. Veľká pozitívna zmena na ňu čakala v 49. roku života, ale, bohužiaľ, nežila v rovnováhe a jej vlastná sila ju zničila.