Bibianu Ondrejkovú sme nedávno prichytili na mediálnej párty, ako si dala vyveštiť od jasnovidky. Prezradila nám, že to nebola jej prvá skúsenosť, keď si dala nahliadnuť do budúcnosti. Verí, že existuje niečo medzi nebom a zemou? „Viete, čomu verím? Verím, že mám anjelov strážnych. Minimálne jedného, no možno aj celú perepúť, ktorí ma ochraňujú a niekedy mi aj plnia želania. Dokonca aj na prvý pohľad neuskutočniteľné. Verím tiež, že máme miesta, ktoré sú magické a na ktoré treba ísť a z celého srdca si niečo želať. Odporúčam to aj svojim kamarátom.“

Vyplnená veštba

Na párty nechcela zdržiavať, tak v otázkach pre veštkyňu nešla príliš do hĺbky, no v minulosti jej vyveštili asi viac, ako chcela. „Kedysi sme robili televízny projekt s veštcom, ktorý som s jednou kolegyňou mala moderovať a veštec povedal, že ešte pred vysielaním musí vidieť naše energie a že nám musí vyveštiť. Spätne, keď si spomínam, naozaj sa veľa vecí splnilo. Skutočne, aj vážnych životných situácií. A teraz nad tým človek tak uvažuje, či som si to v úvodzovkách prispôsobila, alebo to tak naozaj je? Išlo však o konkrétne veci, ktoré sa skutočne stali. Napríklad predpovedal ochorenie a smrť môjho otca a to sa stalo presne tak, ako povedal,“ odhalila až mrazivú veštbu.

Takéto slová veštca v človeku zarezonujú, no rokmi sa z myšlienok vytratia. Spomenula si na ne Bibiana, keď otec skutočne ochorel? „Určite. Môj otec nikdy nebýval chorý. Nespomínam si ani, že by mal predtým nejaké zdravotné komplikácie. Veštec mi však povedal, že môj otec ochorie a že jedného dňa odíde. Že ho odvezieme my alebo sanitka do nemocnice a už sa odtiaľ nevráti. V podstate to tak skutočne bolo. Vrátil sa síce, ale už bol veľmi chorý a potom to bolo veľmi rýchle,“ prezradila herečka s tým, že, samozrejme, mohlo ísť aj náhodu. „Vyveštil mi však aj veľa pozitívnych vecí, ktoré sa neskôr stali, ale povedal aj veľa konkrétnych vecí, ktoré sa nestali.“

