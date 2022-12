Rozvodové štatistiky sú smutné už roky, prakticky každý druhý pár sa po čase rozchádza. Rozvod neminul ani moderátorku Veru Wisterovú, ktorá sa v roku 2010 vydala vo svojich 32 rokoch v Izraeli za producenta Jeremyho Hulsha. Keďže túžila po svadbe na pláži, voľba miesta sobáša bola jasná.

Vera mala svadbu v Izraeli. Zdroj: archív Vera Wisterová

Dávala mu voľnosť

Jeremy od začiatku nebol muž usadený na jednom mieste, povolanie ho predurčovalo byť svetobežníkom. A jeho manželka mu to umožňovala. „Som vyznávačka teórie ,ži a nechaj žiť‘. Ak si Jeremy plní svoje pracovné sny a ambície tak, že ich spája s cestovaním, je to jeho spôsob existencie,“ povedala pre týždenník Báječná žena v čase, keď bolo všetko v poriadku.

Predčasný pôrod

Keď prišli deti, žiadalo si to už viac pokoja a stability. Na otázku, kto jej pomáha so synmi, keď je muž preč, Vera odpovedala: „Moji rodičia, najmä mama. Bez nich by sa môj život zrútil.“ Moderátorka navyše zažila predčasný pôrod. Starší Harlow mal po narodení dve kilá a musel byť na JIS. „Fungovala som ako autopilot, ktorý nemal čas ani na strach, ani na úzkosť. Matka v takej situácii vie zlé emócie vytesniť. A vôbec, matka dokáže veľmi veľa, keď je to nevyhnutné,“ povedala pred rokmi, netušiac, aký horor s deťmi ešte zažije.