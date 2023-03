Vdova po Svobodovi Vendula Pizingerová si vzala o 16 rokov mladšieho syna svojej kamarátky. Vzťah s takým mladým mužom má na Vendulu pozitívny vplyv, omladla pri ňom a keďže spolu podnikali dobrodružné dovolenky, získala aj patričnú kondíciu. Ba dokonca sa len nejaký ten rôčik pred päťdesiatkou odhodlala priviesť na svet ďalšie dieťa a teraz im obom robí radosť ich spoločný syn Josef.



Vendula sa o svoje šťastie a radosť zo života zvykne podeliť aj s početnými sledovateľkami na sociálnej sieti, kde zdieľa okrem iného aj rodinné fotky. Nešetrí ani pikantnými zábermi, a tak už neraz vystavila na obdiv vypracované telo svojho manžela, dokonca bez akéhokoľvek oblečenia. Tak tomu bolo napríklad aj pred niekoľkými týždňami, keď ukázala svojich dvoch Josefov, veľkého aj malého, len v Adamovom rúchu, ako sa otužujú v snehu.



Tentoraz sa so svojimi fanúšičkami podelila o fotku jej bežného rána, aby ukázala, ako to u nich doma vyzerá. „Keď ráno vstanem, tak myslím na to, aké krásne je žiť, milovať, dýchať a nechať sa unášať životom, než sa môj romantický film zrýchli a prichádzajú požiadavky, takže ma niekedy aj sám život a chlapci vedia vykoľajiť a tak stále dookola,“ napísala k fotke, na ktorej bol zachytený jej manžel.



Vendulin manžel spal nahý v posteli, a tak Venduline sledovateľky hneď spustili smršť komentárov na jeho statné telo. Do očí im udrel najmä jeden detail, ktorý hneď aj patrične okomentovali, veď pozrite FOTO v GALÉRII. No nezabudli Vendule odkázať, že veľmi riskuje, keď ho takto verejne prezentuje. "Fotka krásna, bála by som sa takto ukazovať svojho muža, aby som o neho neprišla," napísala jej Milada. Vendula si z toho (zatiaľ) ťažkú hlavu nerobí. Pozrite, čo odpísala sledovateľkám.