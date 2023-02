Lele pri MMA zápasníkovi Karlosovi Vémolovi asi nie je čo závidieť. Nemá sa síce zle, ale... Len za minulý rok si po jeho boku zažila turbulentných chvíľ, čo by inej stačilo na roky. Začiatkom minulého roka mali s Kralosom také výbušné obdobie, keď jeden druhého podozrievali a obviňovali z nevery, že Lela to chcela s Karlosom definitívne skončiť.

Napokon sa zmierili a začali chystať veľkolepú svadbu, lenže po nej sa prevalilo, že Karlos mal Lelu podvádzať s mladou pornoherečkou Rikou Fane, a to aj v čase, pred svadbou a po nej. Karlos si s Rikou dohováral stretnutie aj v čase, keď bola Lela na plastickej operácii nosa a viečok v ďalekom Iráne. Hoci sa Lela napokon postavila na Karlosovu stranu v snahe udržať pokope ich rodinu, zdá sa, že jej problémy sa nekončia.

Karlos je momentálne v Thajsku, kam odišiel zhadzovať váhu a pripravovať sa na ďalší zápas. Odtiaľ vtipkuje o striptízových kluboch. Vyznieva to však trápne, najmä kvôli kauzám s údajnými milenkami, ktoré vyhlasovali, že s ním niečo mali, tak aj kvôli tomu, že Lela teraz trčí doma s deťmi.

Hoci to vyzerá, že Lela sa zmierila so všetkým, čo sa jej v živote deje a je pasívna, nie je to tak. Snaží sa preraziť aj bez Karlosovej pomoci a postaviť sa na vlastné nohy. Funguje ako influencerka, ale má aj svoju reláciu v TV Barrandov. Ale najmä výrazne zmenila svoj imidž, fanúšičky sú z nej hotové. Z Lely je jednoducho celkom iná žena, veď pozrite FOTO v GALÉRII.