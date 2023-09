Tomášovi najskôr nevyšiel vzťah s Petranou, ktorú si vybral v televíznej šou. Nakoniec sa dal dokopy s inou kráskou, ktorá bojovala o jeho srdce. Avšak, ani tento vzťah sa neskončil šťastne. „Ahojte priatelia, nikdy som nezvykla vysvetľovať nikomu udalosti zo svojho života, ale myslím si, že jedno vysvetlenie si zaslúžite,“ začala svoj príspevok Marcela na sociálnej sieti.

„Keďže s Tomášom sme tvorili svojim spôsobom verejne známy pár, prežívali ste to všetko s nami od začiatku šou, až doteraz. S Tomášom už dnes pár netvoríme. Určite sa nevyhneme rôznej kritike, že sme to robili kvôli pozornosti, atď. Verte nám, že nie. 90% našeho vzťahu sme mali v súkromí a nestáli sme o pozornosť médií. Zvyšok z našeho vzťahu boli nami odpovedané otázky od rôznych bulvárov atď. Vždy sme ale vedeli, akú časť vzťahu sme chceli mať verejnú. Preto ani dnes nebudem vysvetľovať dôvod, prečo sa naše cesty rozišli. Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch takto lepšie. Rozišli sme sa s rešpektom a úctou jeden k druhému. Tomášovi ďakujem, za všetko, čo sme spolu zažili a navždy tu pre neho budem, pretože si ho vážim ako človeka,“ oznámila svojim fanúšikom na Instagrame pod fotografiou s Tomášom. Jej príspevok následne zdieľal aj Tomáš, ktorý týmto rozchod potvrdil.

„Ďakujeme vám všetkým, že ste nám tak veľmi fandili a podporovali náš vzťah. Niekedy to tak život nechce. ĎAKUJEM,“ dodala na záver.