Odkedy sa česko-slovenská popová diva „buchla“ do českej futbalovej legendy, nie je jediný príspevok na sociálnej sieti, aby na ňom chýbal jej úsmev. Dara Rolins žiari šťastím, že má po boku muža, s ktorým intenzívne prežíva to, čo roky hľadala.

Lásku si zamilovaná dvojica užíva viac-menej na diaľku, keďže speváčka má pracovné povinnosti od Ašu po Novú Sedlicu a Pavel Nedvěd (49) musí držať opraty v talianskom tíme Juventus Turín.

Zastáva tam dôležitý post viceprezidenta klubu, no v krajine, kde je futbal národným sviatkom, požíva aj obrovskú popularitu. Prezývku Grande Paolo nezískal od fanúšikov náhodou, keďže si na Apeninskom polostrove opakovane „odkopal“ titul majstra talianskej Serie A, obdoby našej Fortuna Ligy.

Pri nohách mu tak neleží len zaľúbená Dara, ale aj húfy fanúšikov a fanúšičiek. Ako sa s tým naša hviezda, ktorá pendluje medzi Prahou a Turínom, vyrovnala? Obhrýza si nechty zo žiarlivosti?

Žiadna hysterka

O žiarlivosti sa hovorí, že je korením lásky, ale ak sa preženie, môže to byť klinec do rakvy. Iste, je to prejav záujmu jedného človeka o druhého, ale všetko má svoje medze. Isté je, že ak by Rolins bola hysterická žena, tak by s Pavlom nemohla byť vo vzťahu. Predstava, že ich z času na čas delia tisícky kilometrov a azda rovnako dlhý rad fanúšikov, by ju kdesi vo vile v pražských Tuchoměřicích dohnal prinajmenšom k slzám.

