Dolby Theatre v Los Angeles sa opäť zaplní hviezdami do posledného miesta. Moderátorom 95.ročníka tejto TOP filmovej slávnosti bude Jimmy Kimmel, ktorý už stihol okomentovať veľkú zmenu, ktorá čaká galavečer. Organizátori sa totiž rozhodli vymeniť červený koberec za koberec farby šampanského. "Som poctený a nadšený hlavne z koberca. Chcem povedať, že tento koberec je taký krásny... Je to zvyšok, dostali sme ho za veľmi dobrú cenu," vtipkoval Kimmel o koberci. "Ľudia sa pýtali, či tento rok nastanú nejaké problémy, či dôjde k nejakému násiliu. Dúfam, že nie. Myslím, že rozhodnutie ísť radšej do farby šampanského ako červenej ukazuje, akí sme si istí, že žiadna krv nepotečie," povedal, narážajú na incident, ktorý sa stal minulý rok na Ocaroch.

Herec Will Smith počas večera vystúpil na pódium a udrel moderátora Chrisa Rocka. Nahnevalo ho totiž, že si robil žarty z jeho manželky Jade Smith, ktorá trpí alopéciou, nemá na hlave vlasy. Smithova agresivita rozdelila ľudí aj známe tváre na dva tábory. Jedni chápali hercovu bolesť a potrebu postaviť sa za svoju ženu, druhí násilie absolútne odmietali.

Will Smith sa síce neskôr ospravedlnil, no Akadémia ho aj tak potrestala, má zakázané zúčastňovať sa akejkoľvek udalosti alebo programov organizovaných Akadémiou po dobu 10 rokov.

Pripomeňte si oscarový večer 2022 a reakciu Nicole Kidman na facku.