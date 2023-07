Na prvý pohľad by sa zdalo, že heslá „Hrdí na rodinu“ a „Za všetky rodiny“ by sa mohli spojiť do jedného. No jeden júlový víkend opäť pripomenul, že sú u nás zatiaľ nespojiteľné. Jeden pochod zdôrazňoval, že iba manželstvo muža a ženy je správnou a výnimočnou hodnotou, druhý pripomínal nutnosť nediskriminovať a uznávať rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu vrátane ľudí z LGBTI+ komunity.

Medzi tých, ktorí sú presvedčení, že posun k tolerantnejšej spoločnosti vedie cez spoznávanie a vysvetľovanie, patrí režisérka a antropologička zo Slovenskej akadémie vied Soňa G. Lutherová. Z pódia na Námestí slobody, kde sa konal Dúhový Pride, pozvala ľudí do kina na svoj film Šťastný človek. Snímka mala svetovú premiéru na prestížnom medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Hot Docs v Toronte. Slovenská premiéra bude v septembri.

Príbeh jednej rodiny

Film rozpráva príbeh českého transrodového muža Marvina, jeho slovenského manžela Ivana a ich dvoch detí. Marvina ešte donedávna všetci vnímali ako obyčajnú ženu. Vo svojej novej domovine vo Švédsku podstúpil tranzíciu. Z pôvodnej „tradičnej“ rodiny je dnes „dúhová“, žijúca ďalej svoj bežný život. Film vznikal päť rokov a zachytáva proces Marvinovej tranzície, „premeny ženy na muža“.

Poznajú sa roky

Soňa G. Lutherová pozná Ivana a Marvina dlho, stretli sa na letisku v roku 2008, ešte pred Marvinovým coming outom, keď sa rodina sťahovala do Švédska. „Ja som tam bola tiež s manželom, vtedy ešte priateľom, a vnímali sme ich ako úplne obyčajný pár. Ako plynul čas, zostali sme v kontakte, v oboch rodinách sa narodili deti. Potom prišiel Marvinov coming out a my sme boli jedni z prvých ľudí, ktorým sa zveril. Považujem za šťastie, že v mojom živote je akousi zhodou okolností viac ľudí z LGBTI+ komunity, ktorí ma naučili vnímať rozmanitosť a prijímať ju,“ dodala vedkyňa a režisérka. Prízvukovala, že film je hlavne o bežnom živote. „Veľmi ma trápi, akým spôsobom sa dnes hovorí o trans ľuďoch a koľkí ľudia túto tému zneužívajú a berú do úst spôsobom, ktorý je zraňujúci a neinformovaný. Filmom som chcela rozpovedať príbeh o šťastí, o tom, čo znamená rodina, čo znamená byť partnerom, rodičom. Film nechce poučovať, ale chce skôr otvoriť srdcia a umožniť ľuďom pochopiť aj iných,“ povedala, volajúc hlavne po slušnom dialógu. „Chápem, keď má niekto iný názor, no vadí mi cynické zlo, s ktorým niektorí zámerne operujú,“ dodala.

Od prvého prideu

„Na pride sa snažím chodiť každý rok. S manželom sme boli aj na úplne prvom pochode,“ povedala Šarmu Soňa G. Lutherová. „Som presvedčená, že všetci ľudia by si mali byť rovní, s rovnakými príležitosťami a šancou na bezpečný a slušný život. LGBTI+ ľudia by nemali byť obetní baránkovia, ktorými politici získavajú lacné body. Problémom spoločnosti nie je LGBTI+ komunita, mnohí ľudia majú na Slovensku existenčné a finančné problémy, trpí zdravotníctvo, školstvo... Máme čo riešiť.“

Režisérka a vedkyňa má dvoch synov, deväť – a šesťročného, ktorí tiež nechýbali na pride. Akým spôsobom s nimi komunikuje túto tému? „Máme medzi priateľmi viacej ľudí, ktorí žijú v rozličných rodinách. Veď každý z nás pozná napríklad deti z rozvedených rodín alebo deti, ktoré majú len jedného rodiča. Ako antropologičke mi nedá nepovedať, že život rodín je rozmanitý, existujú viacgeneračné alebo také, kde žije dieťa, povedzme, len s mamou alebo so starými rodičmi. Foriem rodín je naozaj veľa a tak to bolo vždy, netreba sa toho báť. Pokiaľ majú deti rozmanitosť vo svojom prostredí, vôbec ich to neruší. Pre mňa je základom rodiny vzájomný rešpekt, úcta, láska, vytvorenie bezpečia pre deti. Myslím, že to tak vnímajú aj moje deti,“ povedala Šarmu.

Antropologička a dokumentaristka Soňa G. Lutherová na Pride 2023 pozvala ľudí do kina na svoj film Šťastný človek. Zdroj: Katarína Čulenová

Vnímajú aj jej kolegovia zo Slovenskej akadémie vied túto tému ako ona? „Pracujem v Ústave etnológie a sociálnej antropológie, čiže témy ako identita, rodina a partnerské zväzky sú neoddeliteľnou súčasťou nášho vedeckého skúmania. Mnohí kolegovia a kolegyne vnímajú tieto témy otvorene a taká je aj moja skúsenosť s väčšinou sociálnych vedcov a vedkýň z iných pracovísk,“ povedala.

Tradičná rodina

„Niektorí ľudia sa radi zaštiťujú termínom tradičná rodina. Podľa etnologických poznatkov pripomína to, o čom hovoria, meštiansku rodinu v 19. storočí, ale keďže na Slovensku vždy existovalo mnoho foriem rodín, práve túto možno len ťažko označiť za tú „tradičnú“. Vo vidieckom prostredí to boli skôr viacgeneračné rodiny a ich súčasťou boli často aj členovia a členky so špecifickým postavením, napríklad staré dievky či starí mládenci. Súčasťou tradičného rodinného prostredia boli naozaj rôzne formy príbuzenských vzťahov, ale my dnes máme pocit, že mama, tato a dve deti je univerzálny ideál. Tak to v skutočnosti nefungovalo ani v minulosti, tá predstava je ahistorická, nezakladá sa na pravde. Niektoré debaty vo verejnom priestore a to, ako sa narába s pojmami „tradičný“ a „rodina“, preto možno označiť za naivné, neinformované a účelovo zneužívané na to, aby konkrétni ľudia alebo skupiny ľudí rozosievali nenávisť,“ povedala nám vedkyňa, zároveň aj autorka knihy pre deti o inakosti Môžu superhrdinovia nosiť okuliare?. „Hľadám rôzne spôsoby, ako rozširovať povedomie ľudí o rozmanitosti a ľudských právach, lebo apelovanie vedeckými poznatkami nepadne vždy na úrodnú pôdu,“ dodala. Filmom Šťastný človek by rada oslovila ľudí, ktorí sú kdesi v strede. „Tých, ktorí majú možno hmlistú predstavu o transrodových ľuďoch, niekde o nich počuli, ale nevedia, čo si majú predstaviť, možno majú len strach alebo pocit nedôvery,“ vysvetlila.

Pociťuje od dôb prvého dúhového pochodu nejaký posun v spoločnosti? „Najmä po teroristickom útoku na Zámockej ulici mnohí pociťujú dezilúziu a strach. Niektorých to zas možno trochu rozhýbalo a pochopili, že musia konať. Nemám pocit, že situácia v spoločnosti je vo všetkom horšia ako pred desiatimi rokmi. Povedomie je širšie, viacerí rozmanitosť akceptovali ako súčasť spoločnosti a už ich neprekvapuje. Stále sú medzi nami takí, ktorí LGBTI+ ľudí neustále prezentujú ako tému, ktorá nás rozdeľuje. Je ale čas stiahnuť zbrane, upokojiť emócie a uvedomiť si, že priznanie práv LGBTI+ ľuďom majoritu priamo nezasiahne, len im môže zachrániť život, spraviť ho bezpečnejším a šťastnejším."