Byť dvomi výstrednými, emotívnymi a úspešnými ženami na jednom mieste musí byť veľmi náročné. A to nielen pre ne, ale i pre okolie, ktoré im potíšku robí „křoví“. Raz darmo, Zuzana Fialová a Diana Mórová rozhodne nepatria medzi dámy, ktoré okolo vás prejdú len tak, bez povšimnutia.

Havranovlasá i plavovlasá, obe sršia sexepílom, ostrovtipom a umeleckých chlebíčkom, z ktorého by sa najedli ešte mnohé generácie po nich. Otázka teda nestojí, či dôjde k stretu týchto neriadených striel, ale kedy. Nuž a odpoveď je jednoznačná – už naozaj úplne všade!

Nevrlá Didi

Diana Mórová po zavŕšení polstoročnice pôsobí skôr utiahnutým dojmom. Je pravda, že koronavírus odstavil všetky spoločenské akcie, kde by mohla hádzať očkom na mladé zajace a podiškurovať s kolegami o útrapách šoubiznisu. Napriek tomu sa o Didi, ako ju familiárne volajú, nedá povedať, že je vymetačkou večierkov. Kde tu sa odovzdávali ceny, napríklad vlani na Osobnostiach televíznej obrazovky, kde nechýbala, ale inak po nej zľahla zem.

O to prekvapivejšia bola jej reakcia, keď vyplávalo na povrch, že sa obliekla do zdravotníckeho plášťa a išla pomáhať kamarátke pediatričke na bratislavské Kramáre. Rozprávať sa o tejto charitatívnej a vysoko pochvalnej činnosti nechcela a nevrlo dokonca odfrkla aj redaktorke z televízie JOJ. Vraj to nemá prečo medializovať, jednoducho nereptá ako väčšina Slovače na protipandemické opatrenia, ale pomáha. A basta.

Roznášala krv

Lenže keď sa na Slovensku neutají ani tajná správa SIS, tak azda Mórová nemohla počítať s tým, že sa aktivita jagavej hviezdy z SND v nemocnici utají. Diane pod kožu sa podarilo dostať až moderátorke Petre Bernasovskej. Aj keď to z nej najskôr išlo ako z chlpatého koberca, napokon herečka pustila perie.

„Naozaj pomáham, ale nechcem sa tým nejako pýšiť,“ povedala v RTVS s tým, že kým bol jej syn Quido v škole, tak ona riešila administratívu, odnášala krv, bežala nemocničnými chodbami po papiere a rôzne výsledky vyšetrení. Nesťažovala si, jediné, na čo poukázala, boli rúška. „Vieš, ako veľmi ťa potom bolí za ušami, keď to tam máš zle nastavené? Svrbí ťa to, potom príde bolesť za ušami, potom ťa z toho bolí hlava, nemôžeš sa ani napiť, keď potrebuješ,“ poúčala Petru Bernasovskú za mikrofónom.

