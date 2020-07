Prečo sa vlastne oňho staráte práve vy? Nie ste predsa rodina.

Poznáme sa dvadsať rokov. Kamarátili sme sa v rámci rodiny, takže je prirodzené, že teraz sme to takto dohodli s jeho dcérou Andreou a rodinnými príslušníkmi. V rámci nášho pracovného a privátneho času si to snažíme podeliť, aby sme vyplnili prázdny priestor po manželke a udržali ho v kondícii.

Bol to váš nápad alebo vás o pomoc požiadala jeho dcéra, ktorá žije v Česku?

Na pohrebe sme sa s Andreou, ktorá s ním trávila aj dni pred pohrebom, dohodli, že sa budeme pri Ottovi striedať, aby nebol sám. Keď Andrea musela zase odcestovať do Česka, nastúpila blízka rodinná priateľka a po nej ja. Snažíme sa tráviť s ním čo najviac času, aby nebol osamelý a aby dodržiaval životosprávu. Nedá sa s ním byť nonstop, každý máme svoje povinnosti, ale chceme mu vyplniť prázdnotu po manželke.

Priateľov má Otto iste mnoho a vy ste vyťažená podnikateľka...

Sme kamaráti a tí si majú pomáhať, ak treba. Ja mám o to väčší dôvod, že keď ma minulý rok na mojom pozemku sledovali a vlámali sa mi naň a do domu, naozaj len hŕstka ľudí mi ponúkla pomoc. Dali by sa spočítať na prstoch jednej ruky. Medzi nimi boli Otto s Andrejkou. Ponúkli mi, aby som u nich bývala, aby som nebola doma sama a veľmi často ma telefonicky kontaktovali, či som v poriadku. Keďže sme mali takéto vzťahy, bolo pre mňa samozrejmé, že keď sa teraz naskytla situácia, ktorú nikto nečakal, budem nápomocná ja.

Neprekáža vášmu snúbencovi, že trávite toľko času s iným mužom?

Samozrejme, že to chápe. Máme veľmi dobrý vzťah a vie, že nemá najmenší dôvod mi neveriť. Keby bol na Slovensku, chodieval by k Ottovi so mnou.

Akým spôsobom sa oňho staráte?

Snažím sa prichádzať ráno, na obed a večer a pripravujem mu jedlo. Prichystám raňajky, navarím obed, večeru. Dozriem na to, aby si dal tabletky, ktoré užíva na srdce, a aby dodržiaval životosprávu. A tiež spolu sedíme a rozprávame sa, spomíname na Andrejku.