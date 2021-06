Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 24 vyznamenaní, päť z nich in memoriam. Slávnostná ceremónia sa konala v bratislavskej Redute, kde sídli Slovenská filharmónia.

Medzi ocenenými in memoriam bol aj kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie, charizmatický Pavol Demitra. Otec dvoch detí zomrel v roku 2011 spolu s inými športovcami pri páde lietadla neďaleko ruského mesta Jaroslavľ. Lietadlo malo nasmerované do Minsku. Oficiálna rozlúčka s ním sa konala v Trenčíne na zimnom štadióne, prišli vtedy tisíce ľudí.

Demitrovci boli šťastná rodina. Zdroj: archív P.D.

Vdova Majka sa po tragédii stiahla z verejnosti, vyhýbala sa publicite, študovala psychológiu, venovala sa aj pomoci neúplným rodinám a maľovala. Veľkú bolesť sa snažila spracovať aj cez zbierku básní s názvom Tebe do neba. „Chudobná, bosá, slepá a hnusná by som chcela byť, keby Ťa to malo zachrániť," napísala v jednej z nich Majka, ktorá si vyčítala, že manžela na osudovú cestu pustila

Obrovské trápenie spracovávala roky, pomáhalo jej to, že sa stará o ich spoločné milované deti. V jednom z rozhovorov priznala, že je pomohlo aj to, keď si napísala zoznam vecí, ktoré jej ostali a je za ne vďačná. Napríklad aj to, že sa ráno zobudí a nič ju nebolí.

V nedeľu Majka Demitrová prevzala ocenenie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za svojho milovaného muža. Vyzerala nádherne.

