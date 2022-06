Na úvod treba uviesť, že herec Marcel Nemec má v súčasnosti úplne iné starosti ako tí, čo ľúbia alebo neľúbia rovnaké pohlavie. Hviezda divadla La Komika ležala v nemocnici po ďalšom chirurgickom zákroku. Čaká na výsledky vyšetrení, ktoré doktorom povedia, ako ďalej.

„Som po operácii, ,rekonvalescentujem‘ a zároveň rekapitulujem veci, ktoré sa udiali aj ktoré sa dejú,“ povedal Šarmu Marcel s veľkým optimizmom v hlase. Ten potrebuje ako soľ, pretože bojuje s rakovinou, ktorú mu lekári objavili v dutine brušnej pri podozrení na pruh. Z banálnej laparoskopickej záležitosti sa stala niekoľkohodinová dráma na sále.

Sexi téma

Nemec je však veľký bojovník a napriek problémom, s ktorými zápasí, mu neuniknú ani celospoločenské témy. Takou je pre neho aj priznanie rovnakých práv homosexuálom. Zvlášť keď sa k tejto komunite sám hlási. Marcel si všíma jedno.

„Chcem povedať, že otázka LGBTI+ komunity je vždy najaktuálnejšia pred voľbami. Vtedy to tu začne fičať, všetci tomu rozumejú, všetci vedia, ako to riešiť, ale po voľbách to už nikto nerieši a je im to úplne jedno,“ hovorí na úvod komik.

