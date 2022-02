Pôvodne si mal ísť domov vylepšiť životosprávu, ale nakoniec sa z toho vykľula potreba život zachraňujúcej misie lekárov. V tele komika Marcela Nemca totiž vyrástol votrelec a zasiahol jeho vnútornosti. Herec, ktorý sa lieči z onkologického ochorenia, vyzýva na prevenciu, keďže ani jeho predtým nič nebolelo.

Veľa ľudí, keď ochorie, sa pýta: Prečo ja? Vy ste už našli odpoveď?

Ja som odpoveď ani nezačal hľadať. Prečo by som mal? Je to strata drahocenného času na hľadanie odpovede, ktorá aj tak neuspokojí. Pre mňa je aktuálne dôležité, že sa cítim zdravý ako rybička.

Pôvodne vás z nemocnice poslali domov s brušnou herniou. Ako to, že nakoniec je všetko inak?

Pôvodne ma z nemocnice poslali domov, že mám dodržiavať hygienu a zdravo jesť. Až keď som vymenil nemocnicu, tak sa začal riešiť môj „problém“, ktorým bola moja „Narnia“. Ďakujem z celého srdca pánovi primárovi chirurgie v nemocnici Milosrdní bratia MUDr. Jurajovi Longauerovi, celému jeho tímu obetavých a ľudských bytostí, ako aj ľuďom z ARO oddelenia za znovuzrodenie. Pôvodne to mala byť krátka laparoskopická operácia „Narnie“, no nakoniec to bola niekoľkohodinová „rezanica“ a vybrali mi zbytočné slepé črevo, v ktorom mi rástol votrelec...

Pociťovali ste okrem bolesti v bruchu aj nejaké iné varovné signály?

Nie.

Pred rokmi ste rapídne schudli, nebol to už vtedy zdvihnutý varovný prst?

To s tým nemalo vôbec nič spoločné. Spravil som pre svoje telo to najlepšie, čo som mohol spraviť.

Chlapi veľmi k lekárovi nechcú chodiť. Máte pocit, že ste mohli niečo zanedbať?

Nevedel som, že aj na toto existuje štatistika. (Smiech.) Pre mňa je najdôležitejší odkaz z mojej „novej“ situácie, aby išli muži, chlapi, chlapci, mládenci, chalani nad 45 rokov na kolonoskopické vyšetrenie. Čím skôr sa na votrelca príde, tým je vyššia šanca na stopercentné vyliečenie. A to stojí za chvíľu diskomfortu...

Počuť slovo rakovina z úst lekárov musí byť poriadne studená sprcha. Čo vám prvé napadlo? Verili ste tomu vôbec?

Nebola to pre mňa žiadna sprcha a už vôbec nie studená. Prijal som túto informáciu s totálnym pokojom v duši. Priznám sa, že ma moja reakcia samého prekvapila. Ja som so svojím životom vyrovnaný, spokojný a šťastný. Vnímam to ako výzvu. Na prvom stretnutí s mojou onkologičkou bol aj môj bráško. To bola pre mňa veľká vec. Mám najlepšiu rodinu na svete. Skvelú, obetavú, najstarostlivejšiu maminu, po ktorej som zdedil všetok komediálny talent, najpracovitejšieho a najsvedomitejšieho brata a zázračnú neterku Alexku. No a do našej rodiny ešte patria Chiko, Valček, Potvorka, Merlin, Miky, Jerry, Aurora, Krásavček.

