Kúpeľňu bývalej moderátorky, dnes podnikateľky v oblasti módy, sme vám ukázali pred šiestimi rokmi. Za ten čas však zmenila adresu a dnes má okrem sprchového kúta aj vaňu, čo v predošlom byte nemala. Bola to podmienka pri hľadaní nového bývania? „Vôbec. Za zhruba trištvrte roka som vaňu využila asi len trikrát. Aj to iba preto, že moja obľúbená značka kozmetiky prišla s bombami do kúpeľa, tak som ich chcela vyskúšať. Nerada sa kúpem vo vlastnom pote…“ vraví so smiechom Kristína a vysvetľuje: „Osprchujem sa pred kúpaním, ale stále mám pocit, že sa človek máča v nie úplne čistej vode. Keď si k tomu predstavím, že sa olupujú drobné čiastočky kože a v tom mám ležať, nie, ďakujem! Preto nechodím ani do bazénov, stojaca voda je pre mňa nočná mora. Vaňa mi teda nechýbala, ale už tu bola.“

Do postele natretá

Kristína využíva prevažne sprchu, po nej má zaužívaný rituál. „Som závislá od krémovania celého tela. Pred spaním zopakujem natieranie aj trikrát, aby som si ľahla poriadne hydratovaná, pretože moja koža je po horúcej sprche vysušená. Neholdujem však mastným olejom, na druhej strane nemám rada ani suchú textúru. Milujem produkty, ktoré sa rýchlo vstrebú, najlepšie sú vysokohydratačné telové mlieka. CBD mlieko je pre mňa úplná topka. A flakón musí mať pumpičku, nech mlieko viem jednoducho dostať von.“