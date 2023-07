Sympatickú českú herečku sme stretli, keď v Bratislave predstavovala film Villa Lucia, v ktorom si zahrala malú, no zaujímavú postavu. Na plátne však nepočuť jej hlas napriek tomu, že Hana sa na slovenčinu vo filme poctivo pripravovala s asistenciou známeho kolegu.

Kto vám pomáhal so slovenskou výslovnosťou?

Môj kamarát Noel Czuczor mi cez WhatsApp nahrával všetky repliky, ktoré som poctivo študovala. Mala som pocit, že je to vynikajúce, ale evidentne tam boli drobné chybičky. (Smiech.) Je pravda, že režisér Mišo Kollár ma vopred upozorňoval, že to tak veľmi pravdepodobne bude. Aj tak som dúfala, že by som mohla vo filme rozprávať ja. Na začiatku som nebola stotožnená s tým, že by ma dabovali, pretože človek má strach, že jeho herecký prejav nadobudne rozmer, ktorý nemal v pláne.

Nakoniec vás predsa len nadabovala herečka Anna Jakab Rakovská. Ako ste sa s tým stotožnili?

S výkonom Aničky som veľmi spokojná. Keď som napríklad videla český film, v ktorom slovenského herca nadabovali do češtiny, tak to miestami až trhalo uši. Bolo vidieť, že sa herec a hlas neprepájajú. Ale Mišov tím s Aničkou to urobili veľmi dobre. Až mi prišlo zaujímavé vidieť sa s hlasom, ktorý je trochu vyššie položený, jemnejší a predsa tam sedí. Nakoniec mi to ani neprišlo ako cudzí hlas, ale ako moje herecké rozhodnutie hovoriť vyššie položeným hlasom. Som veľmi rada, lebo naozaj som mala obavy, či to bude sedieť, pretože ak nie, celá moja snaha vyjde navnivoč a aj postava bude vyzerať hlúpo.

